شكرا لقرائتكم خبر عن GSMA توقع اتفاقية مع stc لاستضافة مؤتمر Mobile 360 في الرياض والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت مجموعة stc الممكن الرقمي الأول في المنطقة، مع المنظمة العالمية المتخصصة بتوحيد بيئة الاتصالات GSMA اتفاقية لإقامة فعاليات مؤتمر mobile 360 العالمي خلال الفترة المقبلة في مدينة الرياض.

وتم التوقيع بين كل من م. عليان بن محمد الوتيد الرئيس التنفيذي لمجموعة stc، وماتسجرانريد المدير العام لمنظمة GSMA على هامش مشاركة المجموعة في مؤتمر الجوال العالمي في برشلونة MWC22.

ويناقش مؤتمر GSMA Mobile 360 أهم قضايا صناعة الاتصالات والتحديات التي يواجهها القطاع، وذلك لتعزيز المشاركة الإقليمية وبحث تأثير تكنولوجيا الهاتف المحمول عالميا.

وقال المهندس عليان الوتيد، الرئيس التنفيذي لمجموعة stc: «يسرنا توقيع الاتفاقية مع GSMA، المنظمة العالمية الرائدة في صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، لاستضافة مؤتمر Mobile 360 الذي يعالج القضايا والتحديات الأكثر إلحاحا التي تواجه العالم الرقمي». وأضاف الوتيد: «حضور ومشاركة الخبراء الدوليين بالمؤتمر الذي تستضيفه الرياض لأول مرة، من شأنه أن يمكن قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات بالمملكة من المساهمة بشكل فعال في هذه النقاشات الرقمية المهمة. كما يسهم هذا المؤتمر بشكل فعال في تحقيق أهداف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وإستراتيجية stc للمضي قدما نحو مستقبل رقمي مشرق».

ويشارك في المؤتمر كبار مشغلي شبكات الجوال ومطوري خدمات البنية التحتية التقنية لمناقشة أهم قضايا صناعات الهاتف المحمول والتكنولوجيا الأوسع نطاقا، بجلسات حوارية وندوات تشمل القطاعَين العام والخاص، والذي يسهم في معالجة القضايا الرئيسية والاستفادة من الفرص مع بناء الاقتصاد الرقمي العالمي.