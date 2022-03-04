شكرا لقرائتكم خبر عن تحسن متوقع لربحية شركات التأمين في 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - توقع تقرير اقتصادي أن تتحسن ربحية سوق التأمين في المملكة في العام الحالي، إذ إن من المرجح أن يتراجع الضغط على الاكتتاب، مشيرا إلى أنه من المتوقع المزيد من عمليات زيادة رأس المال والاندماج عبر الأسواق الخليجية، لا سيما بين المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في السعودية والكويت، إذ فرضت الجهات التنظيمية قوانين جديدة تتضمن رفع الحد الأدنى لرأس المال التنظيمي.

وقال التقرير: إن سوق التأمين في المملكة حافظ على معدل نمو إجمالي أقساط التأمين عند نحو 5 % في العام الماضي، متوقعا أن يظل المعدل في هذا النطاق في عام 2022، بدعم من التعافي الاقتصادي المتوقع في المملكة، وبدعم أكبر من برنامج التأمين الطبي للحجاج والمعتمرين والتغطيات الجديدة مثل التأمين على العيوب الخفية.

وأشار التقرير إلى أن ربحية الاكتتاب ظلت تحت الضغط في عام 2021 بسبب عودة نشاط المطالبة إلى مستويات ما قبل الجائحة، إلى جانب تضخم المطالبات، متوقعا أن يكون عام 2022 صعبا أيضا، وسيدفع شركات التأمين لإعادة تقييم إستراتيجية التسعير الخاصة بها.

وأوضح أن من المتوقع تعافيا متواضعا في أداء الاكتتاب، مع بقاء صافي النسبة المجمعة ما بين 98%-99% في عام 2022، مشيرا إلى أنه من ناحية إيجابية، من المرجح أن يتحسن دخل الاستثمار ويدعم إجمالي الأرباح نظرا للتوقعات بارتفاع أسعار الفائدة في عام 2022.

ولفت إلى أنه بعد الزيادة في الحد الأدنى لمتطلبات رأس المال التي أعلن عنها في عام 2021 مع فترة سماح مدتها ثلاث سنوات لتطبيقه، فإن من المتوقع المزيد من عمليات الاندماج في القطاع.

وأفاد التقرير بأنه في العام الماضي، حافظ معظم شركات التأمين في الدول الخليجية على كفاية رأس المال عند مستوى الثقة AAA.