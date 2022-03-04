شكرا لقرائتكم خبر عن 1.465 مليار ريال.. إنفاق المستهلكين على المطاعم والمقاهي في أسبوع والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف البنك المركزي السعودي «ساما» أن قيمة عمليات نقاط البيع «إنفاق المستهلكين» خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 26 فبراير الماضي، بلغت نحو 9.407 مليار ريال، مقابل 8.189 مليار ريال، في الأسبوع السابق عليه، مرتفعة بنسبة 6.7 %، فيما بلغ عدد العمليات 120.587 مليون عملية، مقابل 118.885 مليون عملية، بزيادة قدرها 1.4%.

وبحسب تقرير عمليات نقاط البيع الأسبوعية، تصدر قطاع المطاعم والمقاهي الأكثر قيمة في عمليات نقاط البيع بنحو 1.465 مليار ريال، مقابل 1.319 مليار ريال، مرتفعا بنحو 11 %، فيما ارتفع عدد العمليات بنسبة 2.2 %، مسجلا 36.142 مليون عملية، مقابل 35.367 مليون عملية.

ووفقا للتقرير، جاء في المرتبة الثانية قطاع الأطعمة والمشروبات بقيمة عمليات بلغت 1.426 مليار ريال، مقابل 1.327 مليار ريال، بارتفاع قدره 7.4 %، فيما انخفض عدد العمليات بنحو 0.5 %، مسجلا 28.302 مليون عملية، مقابل 28.442 مليون عملية.

وأشار التقرير إلى أن قطاع السلع والخدمات المتنوعة جاء في المرتبة الثالثة بقيمة عمليات بلغت 947.063 مليون ريال، مقابل 893.012 مليار ريال، مرتفعا بنسبة 6.1 %، بينما في المرتبة الرابعة جاء قطاع الصحة مسجلا 669.130 مليون ريال، مقابل 653.257 مليون ريال، مرتفعا بنسبة 2.4 %، بينما جاء خامسا قطاع الملابس والأحذية بقيمة عمليات بلغت نحو 627.981 مليون ريال، مقابل 561.828 مليون عملية، مرتفعا بنسبة 11.8 %.

وبحسب التقرير، جاء قطاع محطات الوقود في المرتبة السادسة بقيمة عمليات بلغت نحو 622.259 مليون ريال، مقابل 609.989 مليون ريال، مرتفعا بنسبة 2%.

وأشار التقرير إلى أن مدينة الرياض جاءت في المرتبة الأولى من بين المدن، بقيمة عمليات بلغت 2.955 مليار ريال، مقابل 2.851 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 5.1 %، فيما جاءت في المركز الثاني مدينة جدة بقيمة عمليات بلغت 1.518 مليار ريال، مقابل 1.406 مليار ريال، مرتفعة بنسبة 8 %، بينما جاءت في المرتبة الثالثة مدينة الدمام بقيمة عمليات بلغت 502.671 مليون ريال، مقابل 493.176 مليون ريال، في الأسبوع السابق عليه مرتفعة بنسبة 1.9 %، بينما بلغ عدد العمليات 5.761 مليون عملية، مقابل 5.705 مليون عملية، بارتفاع قدره 1 %.

ولفت التقرير إلى أن المدينة المنورة جاءت في المرتبة الرابعة بقيمة عمليات بلغت نحو 349.547 مليون ريال، مقابل 314.721 مليون ريال، مرتفعة بنسبة 11.1 %، بينما جاءت بالمرتبة الخامسة مدينة الخبر بقيمة عمليات بلغت 315.778 مليون ريال، مقابل 296.140 مليون ريال، منخفضة بنسبة 6.6 % على أساس أسبوعي.