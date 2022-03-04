الاقتصاد

7 مطالب رئيسية تدفع الصادرات الهندسية لتحقيق قفزة سنوية تتجاوز 40%.. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - يسعى المجلس التصديري للصناعات الهندسية، استمرار القفزة المحققة لصادرات القطاع خلال 2021، ويستهدف زيادة سنوية تتراوح بين 40 إلى 50 %، لكن وضع المجلس 7 مطالب رئيسية يمكن أن تكون بداية حقيقة للوصول بالصادرات إلى زيادة سنوية مستمرة لن تقل عن 40 %.

- صرف مستحقات المصدرين في مدة تتراوح بين 3 إلى 6 أشهر بأقصى تقدير من تاريخ تقديم المستندات.

- خفض تكاليف إنتاج السلع الهندسية أحد أهم أوجه دعائم زيادة التصدير وتحقيق مستهدفات غير مسبوقة.

-إزالة الجمارك على المكونات والمستلزمات الإنتاجية بوصفها أحد عناصر التكلفة الإنتاجية،.

-تعميق التصنيع المحلى للمكونات الرئيسية في العملية الإنتاجية.

- حزم تشجيعية لجذب مستثمرين أجانب لتصنيع مكونات استراتيجية رئيسية ليس لها بديل محلي.

-إيجاد معامل اعتماد مصرية للسلع المصدرة للحصول على شهادات المطابقة وعدم الاعتماد فقط في الحصول على هذه الشهادات من معامل أجنبية.

-بتوفير خطوط ملاحية مباشرة إلى أفريقيا بتكلفة منخفضة.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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