شكرا لقرائتكم خبر عن القابضة للغزل: المحالج الجديدة قادرة على استيعاب زيادة مساحة القطن المتوقعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت مصادر بالقابضة للقطن والغزل والنسيج، أنه من المتوقع أن تشهد مساحة زراعة القطن طويل التيلة زيادة خلال الموسم الجديد، خاصة مع الارتفاع الكبير فى سعر القطن الموسم الحالى، وهو ما يمثل أهمية كبيرة للمزارعين الذين استفادوا من ارتفاع الأسعار.

وبلغت مساحة الزراعة الموسم الماضى من الاقطان نحو 240 ألف فدان بالإضافة إلى ارتفاع إنتاجية الفدان ما بين 10 قناطير إلى 12 قنطارا مقارنة بمتوسط 8 قناطير الموسم الماضى وسط توقعات بزيادتها لنحو 350 الف فدان الموسم الجارى.

أضافت المصادر لـ"الخليج 365" إن التخوف من عدم قدرة المحالج الجديدة على استيعاب الاقطان ووجود ساحات لتخزينها ، لا محل له ، ولا سيما إنه جار التوسع فى المحالج الحديثة، خاصة فى وجه بحرى، وهى قادرة على حليج كل الكميات الجديدة من القطن طويل ومتوسط التيلة .

أوضحت المصادر أن المحالج الجديدة لا يمكن التشكيك فى قدرتها بعد نجاح محلج الفيوم المطور. فى العمل وفى ضمان نقاء الأقطان وجودتها .

يشار أن عدد من خبراء الصناعة طالبوا بعدم التخلص من كل المحالج القديمة واستمرارها لفترة تدريجية لاستيعاب حليج نحو 3 ملايين قنطار قطن الموسم المقبل فى ظل توجيهات وزير الزراعة السيد القصير بالاهتمام بالقطن الطويل وزيادة زراعته ، بجانب المحالج الجديدة مع توفير ساحات تخزين مناسبة للمحالج .