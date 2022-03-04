شكرا لقرائتكم خبر عن ستاندرد أند بورز تخفض تصنيف روسيا الائتماني إلى -CCC والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خفضت ستاندرد أند بورز تصنيف روسيا الائتماني إلى CCC-، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، وقالت ستاندرد أند بورز: الإبقاء على النظرة السلبية لروسيا بسبب مخاطر التخلف عن سداد الديون.

وأضافت ستاندرد أند بورز: العقوبات قلصت احتياطيات النقد الأجنبي لدى روسيا بنحو النصف.

وفى وقت سابق أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة الروسية اللواء إيجور كوناشينكوف، أن الوحدات الروسية من القوات المسلحة قامت بالسيطرة على المركز الإقليمى لمدينة خيرسون الأوكرانية بشكل كامل.

وقال كوناشينكوف فى بيان الوزارة: "سيطرت الوحدات الروسية التابعة للقوات المسلحة بشكل كامل على المركز الإقليمى لخيرسون.. وخلال العملية العسكرية أصابت قواتنا 1502 هدفا عسكريا، تم تعطيل 51 موقعًا للقيادة، و38 نظام دفاع جوى مضاد للطائرات إس 300 وبوك إم-11 وأوسا، وتم تعطيل 51 محطة رادار، و47 طائرة على الأرض و11 طائرة فى الجو، و472 دبابة وعربة قتال مصفحة أخرى، و62 قاذفة صواريخ متعددة، و206 قطع مدفعية ميدانية وهاون، و336 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة، و46 طائرة مسيّرة دون طيار".