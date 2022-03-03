شكرا لقرائتكم خبر عن البورصة: ارتفاع رصيد شهادات إيداع "أموك" و"البنك التجارى الدولى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى، عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالى، حيث ارتفع رصيد شهادات إيداع الإسكندرية للزيوت المعدنية - أموك إلى 369.360 مليون شهادة، البنك التجارى الدولى إلى 196.071 مليون شهادة.

بينما استقر رصيد شهادات إيداع كلًا من شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير عند 482.946 مليون شهادة، المجموعة المالية هيرميس القابضة عند 240.594 مليون شهادة، جي بي أوتو عند 222.966 مليون شهادة، المصرية للاتصالات عند 169.676 مليون شهادة، شركة إيديتا للصناعات الغذائية عند 123.595 مليون شهادة، حديد عز عند 78.568 مليون شهادة، الصناعات الغذائية العربية- دومتى عند 61.240 مليون شهادة، وشركة البويات والصناعات الكيماوية- باكين عند 5.394 مليون سهم، وليسيكو مصر عند 1.982 مليون سهم.



شهادات الإيداع المصرية

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي نحو 7.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 715.420 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 353 مليون ورقة مالية بقيمة 993.2 مليون جنيه، عبر تنفيذ 37 ألف عملية لعدد 190 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 73.26% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.65%، والعرب على 17.1% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 37.49% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.50%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 171.1 مليون جنيه، 6.3 مليون جنيه، 5843 جنيه، 103.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 181.2 مليون جنيه، 99.8 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.04%، ليغلق عند مستوى 11305 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 1938 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 13698 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 4465 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.83% ليغلق عند مستوى 1886 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.66% ليغلق عند مستوى 2882 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 4744 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 1167 نقطة.

وصعدت أسهم 104 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 27 شركة، ولم تتغير مستويات 59 شركة.