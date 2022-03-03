شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الخميس 3-3-2022 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الخميس 3-3-2022.

وكانت مؤشرات البورصة المصرية، قد أنهت تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي نحو 7.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 715.420 مليار جنيه.

إيقاف التداول 6 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ المشروعات الصناعية والهندسية، العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، اودن للاستثمارات المالية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، اودن للاستثمار والتنمية، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك. إيقاف التداول 6 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ المشروعات الصناعية والهندسية، العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، اودن للاستثمارات المالية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، اودن للاستثمار والتنمية، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك.

البورصة تربح 7.2 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي نحو 7.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 715.420 مليار جنيه. البورصة تربح 7.2 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي نحو 7.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 715.420 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 353 مليون ورقة مالية بقيمة 993.2 مليون جنيه، عبر تنفيذ 37 ألف عملية لعدد 190 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 73.26% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.65%، والعرب على 17.1% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 37.49% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.50%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 171.1 مليون جنيه، 6.3 مليون جنيه، 5843 جنيه، 103.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 181.2 مليون جنيه، 99.8 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.04%، ليغلق عند مستوى 11305 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 1938 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 13698 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 4465 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.83% ليغلق عند مستوى 1886 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.66% ليغلق عند مستوى 2882 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 4744 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 1167 نقطة.

وصعدت أسهم 104 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 27 شركة، ولم تتغير مستويات 59 شركة.



وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- شارم دريمز للاستثمار السياحي بسعر إغلاق 8.010 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 14.76%.

- اودن للاستثمار المالية بسعر إغلاق 0.825 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 10.74%.

- اودن للاستثمار والتنمية بسعر إغلاق 1.429 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.26%.

- العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية بسعر إغلاق 449.910 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.34%.

- الصناعات الكيماوية المصرية-كيما بسعر إغلاق 3.620 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 7.10%.



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك بسعر إغلاق 3.820 جنيه بنسبة تراجع بلغت 11.37%.

- مطاحن ومخابز الاسكندرية بسعر إغلاق 10.600 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.56%.

- عبر المحيطات للسياحة بسعر إغلاق 0.038 دولار بنسبة تراجع بلغت 5%.

- العامة للصوامع والتخزين بسعر إغلاق 75.110 جنيه بنسبة تراجع بلغت 3.71%.

- ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال بسعر إغلاق 3.730 جنيه بنسبة تراجع بلغت 1.58%.