شكرا لقرائتكم خبر عن شعبة المواد البترولية: مصر تنتج 95% من احتياجاتها النفطية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المهندس حسن نصر، رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية، إن الحرب الروسية الأوكرانية تسببت في قفز أسعار البترول من 80 دولار للبرميل إلى 118 دولار، موضحاً أن مصر تنتج 95% من احتياجاتها النفطية، مشيراً إلى أن المواد البترولية متوفرة في مصر ولا يوجد بها أية مشاكل بفضل رؤية القيادة السياسية.

وأضاف "نصر"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "الحياة"، الذى يقدمه الإعلامى محمد مصطفى شردى، عبر قناة "الحياة"، أن مصر حققت طفرة كبيرة في إنتاج الغاز، وكافة المشتقات البترولية متوفرة في السوق المصرى، مشدداً على أن الحرب ستلقى بتأثيرها على السوق المحلية كون مصر جزء من العالم.

وأشار رئيس شعبة المواد البترولية باتحاد الغرف التجارية ، إلى أن أسعار النقل البحرى ارتفعت بشكل كبير جداً خلال الفترة الأخيرة وقبل بدء الحرب الروسية الأوكرانية، وتابع:"النقل البحرى ارتفع بشكل كبير من 2 إلى 3 آلاف دولار".