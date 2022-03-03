أخبار البورصة اليوم الخميس 3-3-2022

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الخميس 3-3-2022، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي نحو 7.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 715.420 مليار جنيه.



إيقاف التداول 6 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ المشروعات الصناعية والهندسية، العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، اودن للاستثمارات المالية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، اودن للاستثمار والتنمية، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك. إيقاف التداول 6 أسهم أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 6 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ المشروعات الصناعية والهندسية، العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، اودن للاستثمارات المالية، شارم دريمز للاستثمار السياحي، اودن للاستثمار والتنمية، روبكس العالمية لتصنيع البلاستيك والاكريلك.

البورصة تربح 7.2 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي نحو 7.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 715.420 مليار جنيه. البورصة تربح 7.2 مليار جنيهأنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والعرب، وسط أحجام تداول متوسطة، وربح رأس المال السوقي نحو 7.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 715.420 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 353 مليون ورقة مالية بقيمة 993.2 مليون جنيه، عبر تنفيذ 37 ألف عملية لعدد 190 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 73.26% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.65%، والعرب على 17.1% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 37.49% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 62.50%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة 171.1 مليون جنيه، 6.3 مليون جنيه، 5843 جنيه، 103.6 مليون جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 181.2 مليون جنيه، 99.8 مليون جنيه، على التوالي.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.04%، ليغلق عند مستوى 11305 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 1.22% ليغلق عند مستوى 1938 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 13698 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 1.13% ليغلق عند مستوى 4465 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 1.83% ليغلق عند مستوى 1886 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" بنسبة 1.66% ليغلق عند مستوى 2882 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 0.56% ليغلق عند مستوى 4744 نقطة، وزاد مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 1167 نقطة.

وصعدت أسهم 104 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 27 شركة، ولم تتغير مستويات 59 شركة.

راميدا

أعلنت البورصة، تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا لعدد 64.3 مليون سهم بقيمة إجمالية 128.6 مليون جنيه.

تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، 130 ألف سهم، 1.5 مليون سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف 650 ألف سهم. تعاملات الداخليين تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، 130 ألف سهم، 1.5 مليون سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف 650 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن شرق الدلتا، مطاحن ومخابز وسط وغرب الدلتا، العامة للصوامع والتخزين، مصر لصناعة الكيماويات، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، جدوى للتنمية الصناعية، بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية، العبور للاستثمار العقاري، المصرية للمنتجعات السياحية 135 ألف سهم، 1152 سهم، 2000 سهم، 1 سهم، 50 ألف سهم، 10 أسهم، 200 ألف سهم، 3500 سهم، 22487 سهم، 765 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، المصرية للمنتجعات السياحية 130 ألف سهم، 38 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت شركات الكابلات الكهربائية المصرية، مستشفى كليوباترا، المصرية لخدمات النقل والتجارة (إيجيترانس)، شراء الأولى 1.15 مليون سهم خزينة، خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.36%، شراء الثانية 40 ألف سهم وبذلك يصل إجمالي الأسهم 121.1 ألف سهم، شراء الثالثة 375 ألف سهم.

أعلنت شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، بيع شركة وزاكي عدد 7 ملايين سهم بسعر 2.24 جنيه بقيمة إجمالية 15.7 مليون جنيه لتنخفض نسبة مساهمتها من 6.1% إلى 5.43%.

أعلنت شركة جدوى للتنمية الصناعية، شراء المساهم وليد محمد زكي إبراهيم عدد 200 ألف سهم بسعر 0.734 جنيه بقيمة إجمالية 146.8 ألف جنيه لترتفع نسبة مساهمتها من 14.046% إلى 14.065%.

وأعلنت شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، شراء المساهم محمد محمود حسن جاب الله عدد 1.9 ميلون سهم بسعر 0.249 جنيه بقيمة إجمالية 481 ألف جنيه لترتفع نسبة مساهمته 4.832% إلى 5.128%.





نتائج الأعمال أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية نتائج الأعمال عن عام 2021، وحققت شركة حديد عز، حجم مبيعات بقيمة 67.8 مليون جنيه خلال عام 2021 مقابل 38.6 مليار جنيه في عام 2020، وبلغ حجم صادرات الشركة 1.3 مليار دولار، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 5.432 مليار جنيه في عام 2021.

وحققت شركة العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، صافي مبيعات بقيمة 61.2 مليار جنيه خلال عام 2021 مقابل 33.9 مليار جنيه خلال عام 2020 بنسبة نمو 80%، وبلغ صافي الأرباح 5.837 مليار جنيه مقابل خسائر 4.676 مليار جنيه بنسبة نمو 225%.

وبلغ صافي مبيعات شركة العز للسيراميك والبورسلين "الجوهرة" 1.4 مليار جنيه خلال عام 2021 مقابل 1.03 مليار جنيه خلال عام 2020 بنسبة نمو 36.31%، وتحولت الشركة للربحية 107.2 مليون جنيه مقابل خسائر 13.6 مليون جنيه بنسبة نمو 886%.

وحققت شركة إيديتا للصناعات الغذائية، إيرادات بقيمة 5.3 مليار جنيه خلال عام 2021 بنسبة نمو 20.7%، وبلغ صافي الربح 473 مليون جنيه بنسبة نمو 56.5%.

وحققت شركة العبوات الطبية، حجم أعمال بقيمة 47 مليون جنيه خلال عام 2021 مقابل 36.7 مليون جنيه خلال عام 2020، وبلغ صافي الربح 7.7 مليون جنيه مقارنة مع 4.4 مليون جنيه.





العربية للأصولقالت الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، إن شركة الرواسي للتطوير العقاري والتنمية، تقدمت بالعرض المحسن للشرك لتطوير أرض الشركة بمدينة زفتى.