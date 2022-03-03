شكرا لقرائتكم خبر عن أهم 10 أرقام لنتائج أعمال المصرية للاتصالات.. 10 مليارات جنيه أرباح من فودافون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحظى نتائج أعمال الشركة المصرية للاتصالات، باهتمام الأوساط الاقتصادية نتيجة لأنها مشغل الاتصالات المتكامل فى مصر، ومشغل الاتصالات الوحيد المدرج بالبورصة المصرية، ويقدم ”الخليج 365” أبرز 10 رقم لنتائج أعمال الشركة عن عام 2021، وهى:

1- 37.1 مليار جنيه الإيرادات المجمعة لعام 2021 بنسبة نمو قدرها 16%.

2- 8.4 مليار جنيه صافى الربح بعد الضرائب بنسبة نمو 74%.

3- 1.1 مليار جنيه نفقات رأسمالية بنسبة نمو 27%.

4- 16 مليار جنيه صافي التدفق النقدي التشغيلى ليحقق زيادة غير مسبوقة.

5- 13.6 مليار جنيه نفقات رأسمالية مدفوعة بنسبة 37% من إجمالى الإيرادات.

6- 0.9 مرة نسبة صافى الدين من الربح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.

7- 10 مليارات جنيه أرباح حصلت عليها المصرية للاتصالات من فودافون موزعة بين 2 مليار جنيه في مارس الماضي، و8 مليارات في يونيو الماضي.

8- 9.365 مليون مشترك محمول بشركة وي بنهاية عام 2021 بنسبة نمو 28% مقارنة بالعام الماضي.

9- 18.133 إيرادات وحدة أعمال المنزل والاتصالات الشخصية في 2021.

10- 1 جنيه توزيعات أرباح نقدية مقترحة من مجلس الإدارة للمساهمين بنسبة نمو 33%.