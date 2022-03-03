شكرا لقرائتكم خبر عن موجز الاقتصاد: قفزة تاريخية لأسعار الغاز والتداول يتجاوز 62 دولارا للمليون وحدة حرارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر موقع ”الخليج 365” اليوم الخميس 3-3-2022، مجموعة من الأخبار الاقتصادية الهامة، وعلى رأسها تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية على أسعار النفط العالمية والذهب محليا وعالميا، بالإضافة إلى مجموعة من الأخبار الاقتصادية الأخرى وفقا لما يلى:

قفزة تاريخية لأسعار الغاز والتداول يتجاوز 62 دولارا للمليون وحدة حرارية

قفزت أسعار الغاز مع بداية جلسات التدوال، حيث يتم التداول عند أكثر من 62 دولارا للمليون وحدة حرارية بريطانية، حسب مؤشر TTF في هولندا (المرجع الرئيسي لأسعار الغاز الطبيعى فى أوروبا).

جائزة مصر للتميز الحكومى تنتهى من تأهيل مقيمى التميز بالهيئة القومية للبريد

أعلنت جائزة مصر للتميز الحكومى عن الانتهاء من إعداد وتأهيل مقيمى التميز الداخلى بالهيئة القومية للبريد؛ وذلك استكمالًا لمراحل منظومة التميز الداخلية التي أطلقتها الجائزة وفقًا لتوجيهات السيد رئيس مجلس الوزراء التى أعلنها في الحفل الختامي للدورة الثانية للجائزة.

أكدت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة حرص الوزارة علي تعزيز الصادرات المصرية لكافة الأسواق الإقليمية والعالمية من خلال فتح أسواق جديدة للصادرات وخلق جيل جديد من المصدرين وتعزيز قدراته التصديرية وبما يسهم في تحقيق توجهات الدولة المصرية للوصول بصادرات مصر إلي 100 مليار دولار سنوياً.

ببودابست

مصر تشارك كدولة ضيف شرف فى المعرض السياحى الدولىHUNGEXPO

تشارك اليوم، وزارة السياحة والآثار ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى بوفد رفيع المستوى من القطاع السياحى الحكومي والخاص برئاسة غادة شلبى نائب وزير السياحة والآثار لشئون السياحة نيابة عن الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار فى الدورة ال 45 من المعرض السياحى الدولى HUNGEXPO والذي بدأت فعالياته اليوم وتستمر حتى 6 مارس الجاري بالعاصمة المجرية بودابست، والذى تشارك به مصر كضيف شرف.

ندوة مشتركة بين "الضرائب وغرفة القاهرة" للتوعية بمنظومة الإقرارات الضريبية المميكنة

تنظم غرفة القاهرة التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية بالاشتراك مع مصلحة الضرائب المصرية ندوة عن منظومة الإقرارات الضريبية المميكنة الجديدة، والتدريب على إجراءات التسجيل الإلكتروني في ظل موسم تقديم الإقرارات الضريبية" .

الضرائب: اتخاذ كافة الإجراءات وتوفير سبل الدعم الفنى أثناء موسم الإقرارات

صرح رضا عبد القادر رئيس مصلحة الضرائب المصرية أنه تنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بضرورة قيام المصلحة باتخاذ كافة الإجراءات وتوفير سبل الدعم الفني المجاني أثناء موسم الإقرارات للتيسير على الممولين ، فإن المصلحة مستمرة فى تقديم الدعم الفني للممولين مجانًا من خلال خطة متكاملة في كافة المأموريات الضريبية على مستوى الجمهورية ، لافتًا إلى أن المصلحة بعد ما شهدته من تطوير ودمج وميكنة لديها القدرة على تقديم خدمات الدعم الفني لجميع المتعاملين معها بالصورة المرجوة .

أسعار الذهب اليوم الخميس 3 مارس 2022 وعيار 18 بـ 728.5 جنيه

ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب بالسوق المصري اليوم الخميس، بعد ارتفاع في البورصات العالمية بالتعاملات الصباحية، وتسجل أونصة الذهب الآن 1932 دولار مقابل 1925 دولار، بسبب استمرار المعارك في أوكرانيا وغموض مصير المفاوضات الأوكرانية الروسية، الأمر الذي ينعكس على الذهب ويشهد ارتفاع ملحوظ في الطلب عليه.

1.7 مليار جنيه إستثمارات مبادرة حياة كريمة فى محافظة قنا

خصصت الحكومة حجم استثمارات لمبادرة حياة كريمة في قنا 1.705مليار من إجمالى الاستثمارات الحكومية الموجة لمحافظة قنا خلال 21/20222 والتى يصل عدد المشروعات التنموية بالمحافظة إلى 323 مشروعًا.

يحيى زكى: نمتلك الإمكانات لتعظيم التعاون مع بنجلاديش فى مجال المنسوجات

استقبل المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية قناة السويس، شهريار علم، وزير الدولة البنجلاديشي للشؤون الخارجية، والوفد المرافق له، بمقر المنطقة الاقتصادية بالقاهرة؛ وذلك لبحث فرص التعاون بين المنطقة الاقتصادية وحكومة بنجلاديش وأصحاب الأعمال هناك، وتعرف الوفد على مزايا وحوافز الاستثمار بالمنطقة، وما تقدمه من تيسيرات للمستثمرين في كافة القطاعات المستهدفة.