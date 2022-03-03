شكرا لقرائتكم خبر عن اقتراب سعر خام برنت من 120 دولار للبرميل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت أسعار العقود الآجلة للنفط ارتفاعها خلال تعاملات اليوم الخميس لتصل إلى أعلى مستوياتها منذ عام 2008 وتقترب من 120 دولار للبرميل في ظل حرص المشترين على تجنب الخام الروسي خوفا من أثر العقوبات التي تم فرضها على موسكو على خلفية غزو أوكرانيا.

وجرى تداول خام برنت القياسي بسعر يقترب من 115 دولارا للبرميل بعد أن كان قد ارتفع في وقت سابق من التعاملات بنسبة 1ر6%. ووصل سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي إلى أعلى مستوى له منذ .2008

وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن المشترين يواصلون تجنب النفط الخام الروسي، حيث يحاولون احتواء أي تداعيات للعقوبات المالية على روسيا، كما يقامر التجار على استمرار ارتفاع أسعار النفط.

في الوقت نفسه يشهد سوق المنتجات النفطية حالة من الفوضى حيث ارتفعت أسعارها. وأدى ارتفاع أسعار النفط الخام إلى زيادة الضغوط التضخمية على الاقتصاد العالمي، وارتفاع أسعار كل شيء بدء من البنزين في محطات الوقود إلى الديزل المستخدم في تشغيل المصانع.

ورغم التوترات والارتفاعات الكبيرة، التزم تحالف "أوبك بلس" بخطته لمستويات الإنتاج. وأقر مندوبو دول التحالف أمس الخطة السابقة بإضافة 400 ألف برميل يوميا للإنتاج في نيسان/أبريل، بعد اجتماع استغرق وقتا قياسيا واستمر 13 دقيقة فقط.

وارتفع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بنسبة 4ر2% إلى 21ر113 دولار للبرميل تسليم نيسان/أبريل المقبل في تعاملات الساعة الحادية عشر ونصف في لندن، بعد ارتفاعه إلى 57ر116 دولار للبرميل. وارتفع سعر خام برنت بنسبة 8ر1% إلى 91ر114 دولار للبرميل. وارتفع سعر العقود الآجلة للبنزين في تعاملات بورصة نايمكس بنسبة 5ر6% إلى 5122ر3 دولار للجالون وهو أعلى مستوى له منذ .2008