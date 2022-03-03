21 مارس بدء التصويت في انتخابات مجلس إدارة غرفة مكة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حددت لجنة الإشراف على انتخابات عضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية بمكة المكرمة للدورة المقبلة (1443-1447) موعد التصويت لاختيار مرشحي أعضاء مجلس الدورة 21، يوم21 مارس 2022م لمدة 3 أيام، تبدأ عند الساعة التاسعة صباحا، وتنتهي في 23 مارس التاسعة مساء، وتضم قائمة المرشحين حتى الآن 63 مرشحا بينهم 3 سيدات.

وقدمت اللجنة خلال لقاء تعريفي بالمترشحين والمترشحات بمقر غرفة مكة المكرمة الآليات والضوابط والجوانب الأخرى ذات العلاقة بالانتخابات، وكذلك اختيار المجموعات لمن يرغب، وتحديد المسميات لكل مجموعة.

الضوابط

وبينت ضوابط الحملات الانتخابية، بحيث تكون على النحو التالي: لكل مترشح ورد اسمه في قائمة المترشحين النهائية تنظيم حملة انتخابية للتعريف به وببرنامجه الانتخابي مع الالتزام بالنظام العام وقيم المجتمع والتنافس العادل، والتقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات، ومراعاة حقوق المترشحين الآخرين، وعدم التأثير على حملاتهم الانتخابية، وأن يكون المترشح مسؤولا عن أي مخالفة يرتكبها هو أو أي من العاملين معه دون أن يخل ذلك بمسؤولية مرتكب المخالفة. والتقيد في حملته الانتخابية باختصاصات الغرفة، وعدم تضمين الحملة الانتخابية وعودا أو برامج تخرج عن دور عضو مجلس إدارة الغرفة ومهماته وصلاحياته. ووقف الحملة الانتخابية وإزالة الآثار الناشئة عنها بنهاية المدة المحددة، مشيرة إلى إمكانية اشتراك المترشح مع مترشح آخر (فرد أو مجموعة) في مادة إعلانية أو دعائية أو حملة انتخابية.

التحذيرات

وحذرت اللجنة المترشح من الإخلال بالنظام العام، أو إثارة الفتنة، أو بث الفرقة بين المواطنين، أو الإساءة إلى أي من الناخبين أو المترشحين بصورة مباشرة أو غير مباشرة، استخدام المرافق العامة، أو المنشآت الحكومية وما في حكمها، أو المساجد ودور العلم، أو الجمعيات والمؤسسات الأهلية، أو الأندية الرياضية والثقافية، أو نحوها، لأغراض الحملة الانتخابية، والقيام بأي نشاط دعائي لأغراض الحملة الانتخابية بتمويل من أي جهة خارج المملكة، باستثناء المنشأة المرتبطة بالمترشح الموجودة خارج المملكة أو فروعها، واستخدام شعار الدولة الرسمي، أو علمها، أو أي شعار حكومي، أو شعار الغرفة، أو اتحاد الغرف، أو الإشارات والرموز الدينية، أو التاريخية، أو القبلية، أو أسماء أو صور الشخصيات العامة في الحملة الانتخابية، ويحق للجنة الانتخابات إنذار واستبعاد أي مترشح يخالف أيا من الضوابط المشار إليها، وللمتضرر التظلم من ذلك أمام لجنة الاعتراضات والطعون.

التنبيهات

وبينت اللجنة عددا من التنبيهات التي يجب على جميع الناخبين والناخبات مراعاتها، وهي أن عدد أعضاء مجلس إدارة الغرفة (12) عضوا وتجري عملية التصويت لانتخاب (ثلثي) الأعضاء، وأن تكون السجلات التجارية والاشتراكات في الغرفة سارية المفعول عند التصويت، وللمنشأة صوتا واحدا، وإن تعددت فروعها، ويجوز لغير السعودي الاشتراك في التصويت لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة، ولكل ناخب أو ناخبة اختيار مترشح واحد أو أكثر بما لا يتجاوز نصف العدد المقرر انتخابه لعضوية مجلس الإدارة.

ضوابط الحملات الانتخابية:







الالتزام بالنظام العام وقيم المجتمع والتنافس العادل.



التقيد بالأنظمة واللوائح والتعليمات.



مراعاة حقوق المترشحين الآخرين.



عدم التأثير على حملاتهم الانتخابية.



أن يكون المترشح مسؤولا عن أي مخالفة يرتكبها هو أو أي من العاملين معه.



التقيد في حملته الانتخابية باختصاصات الغرفة.



عدم تضمين الحملة الانتخابية وعودا أو برامج تخرج عن دور عضو مجلس إدارة الغرفة.



وقف الحملة الانتخابية وإزالة الآثار الناشئة عنها بنهاية المدة المحددة.



إمكانية اشتراك المترشح مع مترشح آخر (فرد أو مجموعة) في مادة إعلانية أو دعائية أو حملة انتخابية.



انتخابات مجلس إدارة غرفة مكة المكرمة





الدورة 21 (1443-1447)



البدء: 21 مارس 2022



الانتهاء: 23 مارس 2022



وقت التصويت: الساعة 9 صباحا ـ 9 مساء



قائمة المرشحين:

الإجمالي: