شكرا لقرائتكم خبر العدل تتيح أكثر من خدمة بطلب واحد في «الموثق» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أضافت وزارة العدل تحسينات جديدة على خدمة الموثق، تمكن المستفيدين من اختيار أكثر من خدمة بطلب واحد.

وأوضحت الوزارة أن التحسينات الجديدة شملت توحيد تجربة المستخدم للموقع الالكتروني وتطبيق الهواتف الذكية لنظامي Android و IOS؛ مما يتيح تسجيل دخول المستفيدين عبر الموقع الالكتروني، وإمكانية طلب الموثقين والموثقات للاستفادة من الخدمات التوثيقية.

وستسهم هذه الخطوة في توثيق العديد من المعاملات بوقت أقل للمستفيدين والموثقين ضمن حرص الوزارة على تطوير وتسهيل الإجراءات والخدمات المقدمة من قبل خدمة الموثق.

وتهدف خدمة الموثق إلى التسهيل على الأفراد والمنشآت للاستفادة من الخدمات ذاتها المقدمة عبر كتابات العدل، بإتاحتها في أي وقت ومن أي مكان بجودة عالية ووقت قصير، حيث تقدم العديد من الخدمات التوثيقية ومنها إصدار الوكالات أو فسخها، وتوثيق الإفراغ العقاري، بالإضافة إلى توثيق الإقرارات المالية، عبر الموثقين المرخصين من وزارة العدل الموجودين في جميع أنحاء المملكة.

ويمكن طلب خدمات التوثيق عن طريق الموقع الالكتروني mwathiq.sa أو من خلال تطبيق الموثق للهواتف الذكية.

يذكر أن خدمة الموثق تعد من أبرز خدمات وزارة العدل التي أسندتها للقطاع الخاص، ويتم تشغيلها من شركة «ثقة» بهدف تسهيل إجراءات عملية التوثيق على المستفيدين وتماشيا مع رؤية المملكة 2030م.

الخدمات الجديدة:







أتاحت اختيار أكثر من خدمة بطلب واحد.



توحيد تجربة المستخدم للموقع والتطبيق.



الهدف:





توثيق العديد من المعاملات بوقت أقل للمستفيدين والموثقين.



تطوير وتسهيل الإجراءات والخدمات المقدمة من خدمة الموثق.



أبرز الخدمات: