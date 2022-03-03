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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - وزارة الاستثمار شاركت تحت مظلة «استثمر في السعودية» في المؤتمر العالمي للجوال (MWC 2022)، المقام في برشلونة خلال الفترة 28 فبراير-3 مارس 2022، بهدف التسويق لخدمات الوزارة المقدمة للمستثمرين ومراكز الأعمال التابعة لها، والتعريف بما تقدمه في تحسين البيئة الاستثمارية في المملكة. وسلطت الوزارة الضوء من خلال وكالة تسويق الاستثمار ووكالة تطوير الاستثمارات ممثلة بقطاع ريادة الأعمال والابتكار وقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، على الفرص الاستثمارية النوعية في القطاعات الواعدة، ودور الاستراتيجية الوطنية للاستثمار كممكن رئيس لجذب الاستثمارات، ورحلة المستثمر، وما تمثله البنية التحتية القوية لقطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة والفرص الاستثمارية في القطاع التي تجاوزت 33 مليار دولار أمريكي في عام 2020.



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