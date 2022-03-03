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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - القنصل العام لجمهورية جنوب أفريقيا محمد قاسم جبريل التقى رئيس غرفة ينبع أحمد سالم الشغدلي. وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها سبل تقوية أواصر العلاقات التجارية وسبل بناء شراكات اقتصادية بين رجال الأعمال بمحافظة ينبع ونظرائهم بجنوب أفريقيا، كما تم استعراض الميزات التنافسية العالية والإمكانات السياحية المتطورة والبنية التحتية المتكاملة الجاذبة لمختلف أنواع الاستثمار التي تتمتع بها محافظة ينبع.



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