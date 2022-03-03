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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - جمهورية ليبيريا دعمت طلب المملكة لاستضافة معرض إكسبو الدولي 2030. وقال وزير خارجية جمهورية ليبيريا دي ماكسويل ساه كيمايه، «إن بلادة تدعم طلب المملكة العربية السعودية لاستضافة معرض إكسبو 2030». وأوضح في تصريح لوسائل الإعلام، عقب لقاء المستشار بالديوان الملكي أحمد قطان مع الرئيس جورج ويا رئيس جمهورية ليبيريا، «إن بلاده تدعم ملف طلب المملكة لاستضافة إكسبو 2030 في مدينة الرياض»، مؤكدا أن هذا القرار يأتي تأكيدا على متانة العلاقات الثنائية بين البلدين التي تمتد لعقود وعملا بتوجيه فخامة الرئيس لدعم المملكة في ترشحها لاستضافة إكسبو 2030.

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