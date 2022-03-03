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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أتاحت وكالة التطوير العقاري بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، التسجيل في برنامجي «دعم وتمكين المطورين العقاريين»، و»تحويل المقاولين إلى مطورين عقاريين»، بهدف تعزيز المعروض العقاري في المملكة من خلال تقديم خدمات متنوعة تسهم في تنمية القدرات وتوفير الممكنات والأدوات لتسهيل رحلة المطورين العقاريين.

وأوضح وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للتطوير العقاري عبدالرحمن بن عبدالله الطويل، أن برنامج تحويل المقاولين إلى مطورين عقاريين سيسهم في تحقيق 4 أهداف تتمثل في زيادة عدد منشآت التطوير العقاري المؤهلة بالسوق السعودي، ورفع كفاءة وقدرات المطورين العقاريين الجدد، وتلبية طلب المواطنين على الوحدات السكنية، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص.

وأكد الطويل، أن المطور العقاري المشارك في البرنامج سيحصل على عدد من الامتيازات في مقدمتها الحصول دعم من الهيئة العامة للمنشآت الصغير والمتوسطة «منشآت» من خلال برنامج جدير، بالإضافة إلى اعتماده من الشركة الوطنية للإسكان (NHC)، والحصول على شهادة تأهيل المطورين العقاريين لمشاريع البيع على الخارطة من برنامج «وافي».

ونوه وكيل الوزارة للتطوير العقاري إلى الشراكة الفاعلة بين كافة الجهات الحكومية والخاصة للخروج ببرامج نوعية ومستدامة تسهم في تنمية منظومة القطاع العقاري تحقيقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030، منها: «بيت المنشآت»، «ريادة الأداء»، «وداي الأعمال»، «مبدعون الجودة»، «الوطنية للإسكان»، «المعهد العقاري السعودي»، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت».

ويأتي البرنامجان امتدادا للجهود المبذولة لدعم وتمكين المطورين العقاريين بتقديم كافة التسهيلات الممكنة، وتنمية قدراتهم للارتقاء بصناعة التطوير العقاري، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى إعداد وتأهيل المقاولين المهتمين وتحويلهم إلى مطورين عقاريين من خلال تقديم الخدمات المساندة للدخول والعمل في سوق التطوير العقاري.

4 أهداف لبرنامج تحويل المقاولين إلى مطورين عقاريين:





يسهم في زيادة عدد منشآت التطوير العقاري المؤهلة.

يرفع كفاءة وقدرات المطورين العقاريين الجدد.

يلبي طلب المواطنين على الوحدات السكنية.

يعزز الشراكة مع القطاع الخاص.



امتيازات المطور العقاري المشارك في البرنامج:





دعم من هيئة «منشآت» من خلال برنامج جدير.



اعتماده من الشركة الوطنية للإسكان (NHC).



حصوله على شهادة تأهيل المطورين لمشاريع «وافي».



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