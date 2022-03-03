تفاهم لتوطين صناعة اللقاحات البيطرية في المملكة

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وأوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد العيادة، أن الوزارة تسعى لتوطين وتطوير صناعة الأدوية واللقاحات البيطرية وأطقم التشخيص البيطرية بالمملكة، حتى يتم سد الحاجة المحلية من أجل حماية مقدرات البلاد من الثروة الحيوانية بهدف المساهمة في الأمن الغذائي والصحة العامة.
وشهدت الاتفاقية، الاتفاق على مذكرة تفاهم مفصلة بين الشركتين لنقل وتوطين تقنية وصناعة اللقاحات البيطرية، حيث تعد شركة بوهرنجر إنجلهايم واحدة من أكبر شركات الأدوية المنتجة للقاحات البيطرية في العالم.
وتشمل المذكرة، تفاصيل مراحل توطين صناعة اللقاحات البيطرية عن طريق البدء بتعبئة وتغليف المنتجات البيطرية في المصنع الكائن في المدينة الصناعية الثالثة بمنطقة الرياض، متبوعة بالتعبئة ثم التصنيع الكامل، علما بأن الشركة السعودية للقاحات الطبية تقوم على خطة لتطوير وتصنيع لجميع اللقاحات البيطرية في المملكة تماشيا مع رؤية المملكة 2030.
خطة لتوطين صناعة اللقاحات البيطرية
مذكرة تفاهم بين:
- الشركة السعودية للقاحات الطبية
- شركة بوهرنجر إنجلهايم الألمانية
مراحل التوطين:
- 1 البدء بتعبئة وتغليف المنتجات البيطرية في المصنع بالرياض
- 2 التحول إلى مرحلة التصنيع الكامل للمنتجات في المصنع
الأهداف:
- توطين صناعة الأدوية واللقاحات البيطرية
- توطين أطقم التشخيص البيطرية بالمملكة
- سد الحاجة المحلية من أجل حماية مقدرات البلاد
- المساهمة في الأمن الغذائي والصحة العامة
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