شكرا لقرائتكم خبر تقديم 100 ألف قرض عقاري مدعوم وخدمة 180 ألف أسرة في 2022 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يستهدف برنامج «سكني» في عام 2022 خدمة 180 ألف أسرة جديدة، منها 130 ألف أسرة تسكن منازلها، وكذلك تقديم أكثر من 100 ألف قرض عقاري مدعوم.

وأوضح الوكيل المساعد للدعم السكني بوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أيمن صالح خلال مشاركته بورشة عمل بعنوان «خارطة طريق الوسيط العقاري» ضمن فعاليات معرض ريستاتكس، أن برنامج «سكني» قدم الخدمة لأكثر من 225 ألف أسرة خلال العام الماضي 2021، منها ما يزيد عن 186 ألف أسرة سكنت منازلها.

وشارك بالجلسة المشرف العام على المنتجات السكنية راكان بن عادل المداح، وتناول المشاركون في الورشة أعداد الأسر المستفيدة منذ بداية البرنامج عام 2017م، الذين بلغوا حتى الآن 1.2 مليون أسرة سعودية، منها أكثر من 500 ألف سكنوا منازلهم.

وأشار المشاركون إلى أن برنامج سكني حقق خلال الأعوام الماضية إنجازات ملحوظة أسهمت في توفير المسكن الملائم للعديد من الأسر السعودية، مع استمرار «سكني» في تقديم الدعم المستمر عبر الدعم المتواصل من الحكومة الرشيدة - أيدها الله - لهذا الملف المهم، كما أن نضج الشراكة الفاعلة مع شركائه في تقديم الخدمات الإسكانية أسهم في تجاوز كل التحديات لتحقيق رضا المستفيدين، وستواصل وزارة الشؤون البلدية والإسكان في تقديم الخدمات بما يرضيهم.

وأضاف المشاركون إلى أن هذه الإنجازات تأتي استمرارا للدعم، ما يدفع برنامج «سكني» إلى مواصلة المسيرة لتوفير الحلول السكنية والخيارات التمويلية لرسم البسمة على وجوه المواطنين من خلال تمكينهم من التملّك السكني، تماشيا مع مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030-.

وأفادوا أن المنتجات التمويلية المدعومة تنوعت لتصل إلى 4 منتجات تلبي رغبات المواطنين بعد أن كانت منتجا واحدا فقط، كما سيتم توفير حلول وخيارات تمويلية جديدة.