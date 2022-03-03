شكرا لقرائتكم خبر وفد أردني برئاسة وزير الصناعة يبحث في غرفة جدة تعزيز التكامل الاقتصادي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بحث وفد تجاري أردني برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني يوسف الشمالي، في غرفة جدة، تعزيز التكامل الاقتصادي، وزيادة التبادل التجاري بين المملكة والأردن.

وضم الوفد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغيبر، وممثلي قطاعات الأعمال المختلفة. وكان في استقبال الوفد الزائر رئيس مجلس إدارة غرفة جدة محمد ناغي، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة، والمجالس القطاعية، ونخبة من أصحاب الأعمال والمستثمرين السعوديين.

وأوضح رئيس مجلس إدارة غرفة جدة أن لقاء نخبة من مجتمع الأعمال بالمملكة الأردنية، نابع من العلاقات المتميزة والشراكات القائمة التي تربط أصحاب الأعمال السعوديين ونظراءهم الأردنيين في ظل وصول حجم التبادل التجاري في البلدين لـ5 مليارات دولار العام الماضي؛ حيث تتركز صادرات المملكة للأردن في النفط الخام، وأهم السلع المصدرة إليها الأدوية وأجهزة التكييف والمحضرات الغذائية.

وبين ناغي أن مجلس الأعمال السعودي الأردني الذي أسس عام 2016، يضم نخبة من المستثمرين في شتى المجالات؛ مشيرا إلى أن غرفة جدة تنظر من خلال التعاون مع غرفتي صناعة الأردن وعمان إلى المستقبل الواعد والفرص الاستثمارية التي يمكن أن تدعم التبادل التجاري بما يلبي تطلعات البلدين.

وأوضح وزير الصناعة والتجارة والتموين الأردني أن الاستثمارات السعودية من أهم الاستثمارات في الأردن، وسط طموح البلدين لرفع حجم التبادل التجاري، إلى جانب حرص القطاع الخاص على مواكبة تحقيق التكامل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، راجيا أن تنعكس زيارة الوفد الأردني للمملكة بشكل إيجابي على استشراف الفرص الاستثمارية الواعدة وتوسيع آفاق التعاون بين أصحاب الأعمال في السعودية والأردن.

من جهته، بين رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير أهمية دور القطاع الخاص السعودي - الأردني في تعزيز عملية التكامل الاقتصادي، داعيا إلى تشكيل شراكات التبادل التجاري بين البلدين ليتناسب مع التنوع الإنتاجي للقطاع الصناعي في البلدين، حيث تشكل صادراته ما يزيد عن 90% من إجمالي الصادرات الأردنية.