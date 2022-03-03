الصندوق العقاري يطرح حلولا تمويلية في ريستاتكس

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يعرف جناح «صندوق التنمية العقارية» في معرض الرياض للعقار والإسكان والتطوير العمراني «ريستاتكس» من خلال تقنية تفاعلية بالحلول التمويلية والسكنية والبرامج المساندة لبرنامج القرض العقاري المدعوم وفق استحقاق فوري لمستفيدي»سكني» الذي يقدم قرضا حسنا بمبلغ يصل إلى 500 ألف ريال مدعوم الأرباح بنسبة تصل إلى 100% وضمن إجراءات الكترونية سهلة وميسرة. وتستهدف المشاركة في المعرض الذي يختتم أعماله اليوم ( 1 - 4 مارس الجاري)، مؤسسات وشركات التطوير العقاري للتعريف بدور برنامج «تطوير» في دعم مؤسسات وشركات قطاع التطوير العقاري. وأوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي أن المشاركة فرصة للتواصل مع المستفيدين من برامج وممكنات الصندوق المتنوعة . وأفاد بن ماضي أن الصندوق يسهم في تعزيز التنمية العمرانية المتوازنة ودعم المعروض العقاري من خلال توفير الخيارات التمويلية والسكنية «للقرض المدعوم»، لافتا إلى أن أكثرمن 600 ألف مستفيد استفادوا من منتج الوحدات السكنية الجاهزة، ومنتج البناء الذاتي، ومنتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء خلال الفترة من يونيو 2017 حتى نهاية 2021.

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