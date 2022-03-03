فرز الوحدات العقارية لا يتجاوز 10 أيام عمل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقش معرض «ريستاتكس الرياض العقاري» فرز الوحدات العقارية وإجراءاتها، وإسهامه في تحفيز القطاع العقاري وتنظيمه.

وتناول مدير برنامج فرز الوحدات العقارية المهندس مهند العبود، الخدمات التي تسهم في تسهيل وتسريع الإجراءات اللازمة لإصدار وثيقة الملكية، في عملية فرز الوحدات العقارية وفي تحفيز القطاع العقاري وتنظيمه، مثل الخدمة المميزة، مشيرا إلى تقديم البرنامج خدمات نوعية ذات قيمة مضافة، سرعت من عملية الفرز بما لا يتجاوز 10 أيام عمل، مما كان له أثر في تحريك عجلة التطوير العقاري.

وأوضح العبود، خلال ورشة بعنوان «مساهمة فرز الوحدات العقارية في تحفيز القطاع العقاري وتنظيمه»، أن خدمة فرز الوحدات العقارية هي إجراءات ومتطلبات يتم عن طريقها فرز أو إعادة فرز مبنى أو مجمع عقاري إلى عدة وحدات عقارية تحدد من خلالها جميع المعلومات عن الوحدة العقارية ونصابها من مساحة الأرض ومن الأجزاء المشتركة في العقار وحقوق الاستخدام.

وبين العبود أن تقديم الخدمة للمستفيدين (المالك أو المطور) يكون عبر المكاتب الاستشارية والمساحية المعتمدة لدى برنامج الفرز، ويصدر بعد التدقيق والموافقة على الطلب محاضر فرز ترسل لكتابة العدل لإفراغها للمستفيد أو المشتري، مشيرا إلى أن من أهم مزايا خدمات فرز الوحدات العقارية هو الحصول على وثيقة الأجزاء المشتركة ومحضر فرز وصـك مستقـل لكـل وحـدة، وتحديد نصيب كل وحدة من الأجزاء المشتركة والحـصريـة ومـن الأرض، إضافة إلى تحديد الأنظمة والأجزاء المشتركة بين الوحدات والأقسام في العقار أو المجمع العقاري وأحقية استخدامها.

وتطرق العبود خلال الورشة إلى أهم المسارات في تحفيز القطاع العقاري وهي تنويع الخيارات السكنية للراغبين في التملك، وكذلك تطوير الإجراءات والعمليات بشكل مستمر؛ لتسهيل رحلة العميل في إصدار صكوك الملكية من خلال التكامل التقني مع وزارة العدل إلى دقائق معدودة، مع ضبط لجودة البيانات والمعايير الفنية لاحتساب نصيب الوحدات من الأرض والأجزاء المشتركة بشكل عادل لضمان حفظ حقوق الملاك.

مزايا فرز الوحدات:

