شكرا لقرائتكم خبر عن مذكرة تعاون بين "الاستثمار" واتحاد الغرف التجارية لتعزيز الشراكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقعت وزارة الاستثمار واتحاد الغرف التجارية السعودية اليوم بمقر الوزارة، مذكرة تعاون لتعزيز مجالات التعاون بين الوزارة والاتحاد وزيادة الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق التكامل وتوحيد الجهود لتحسين بيئة الاستثمار والأعمال الاستثمارية في المملكة.

ووقع من جانب الوزارة معالي وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبد العزيز الفالح، ومن جانب اتحاد الغرف التجارية السعودية رئيس الاتحاد عجلان بن عبدالعزيز العجلان.

وجرى خلال حفل التوقيع تقديم عروضاً عن "استثمر في السعودية" و"منتدى فرص 2030" و"استراتيجية اتحاد الغرف التجارية".

وستعمل مذكرة التعاون على تعزيز التعاون المشترك في مجالات المشاركة والحضور في فعاليات ومجالس الأعمال السعودية الأجنبية المشتركة واللجان الوطنية القطاعية والغرف التجارية لتسويق الفرص الاستثمارية والتعرف على رغبات المستثمر المحلي والأجنبي، وعقد ورش العمل للتعرف على التحديات والأولويات التي تواجه القطاع الخاص والعمل على معالجتها، وإجراء البحوث والدراسات والاستفادة من قواعد البيانات، والتنسيق والتخطيط للفعاليات والمؤتمرات وتعزيز استخدام الهوية الوطنية الموحدة لتسويق الاستثمارات وجذبها إلى المملكة "استثمر في السعودية".

ونصت على التنسيق في مجال تنمية الاستثمارات وتطوير الفرص الاستثمارية والاستفادة من الميزات التنافسية جغرافياً لمنظومة الغرف التجارية، بالإضافة إلى التعاون في مجالات الإعلام والتحول الرقمي وتنظيم الوفود التجارية إلى خارج المملكة.

وتأتي هذه المذكرة امتداداً لدور وزارة الاستثمار في بناء وتفعيل الشراكات والتعاون مع القطاع الخاص والجهات الحكومية الذي يمثل أحد أهداف رؤية 2030، وانطلاقا من دور اتحاد الغرف السعودية

في دعم جهود شركائه في الجهات الحكومية الرامية لجــذب الاستثمارات وتحسين البيئة الاستثمارية بالمملكة.