شكرا لقرائتكم خبر عن "سوق المال" تطلق خطة تطوير القدرات البشرية .. قريبًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشف بندر العايد وكيل هيئة السوق المالية لشؤون مؤسسات السوق، عن قرب موعد إطلاق الهيئة لخطة تطوير القدرات البشرية للقطاع، مشيراً إلى أن استراتيجية الهيئة تتضمن بناء القدرات للعاملين في القطاع المالي، ويتضح ذلك من خلال المشاريع المشتركة مع الأكاديمية المالية لخدمة القطاع على وجه الخصوص.

ونوه العايد إلى مشاركة مؤسسات القطاع في بناء القدرات من منطلق معرفة المؤسسة باحتياجاتها من الكوادر البشرية، وأهمية استثمارها في هذه الكوادر، وقال: مشاريع الهيئة التوعوية لتنمية الكوادر البشرية العاملة في القطاع، بالاستناد إلى برنامج تنمية القدرات البشرية كأحدث برامج تنمية القطاع المالي في رؤية 2030، واستغل العايد فرصة الملتقى للإعلان

‏جاء ذلك خلال ملتقى "الشراكة في صناعة الأثر" افتراضي بتنظيم الأكاديمية المالية بالتعاون مع هيئة السوق ضمن استراتجيتها لتعزيز الشراكة مع القطاع المالي، بحضور عدد الرؤساء التنفيذيين ومسؤولي الموارد البشرية في مؤسسات السوق المالية، وبحث الملتقى خلال جلسته عدداً من الموضوعات الهامة التي تمس تنمية الكوادر البشرية في قطاع السوق المالية،

وبين وكيل هيئة السوق المالية للموارد المؤسسية عبد الله بن عبد القادر شيبة الحمد التطور الجذري في رؤية الهيئة لتطوير القطاع بما يتماشى مع برنامج تطوير القطاع المالي ضمن رؤية المملكة 2030، مؤكداً على مزايا القطاع وحيويته، ودور الهيئة في تطويره، مشيراً إلى جودة منتجات الأكاديمية المالية التدريبية ومناسبتها لدعم القطاع بما يخدم أهمية وجود كوادر بشرية كفؤة تساعد على نجاحه وازدهاره، وموضحاً خطة الهيئة للتوسع في دعم تقديم البرامج المتميزة لتطوير القطاع وتنميته.

‏من جانبه بين مدير عام الأكاديمية المالية مانع بن محمد آل خمسان على حرص الأكاديمية على تحقيق الشراكة الفاعلة مع القطاع، واهتمامها المباشر بتحديد وتلبية احتياجاته التدريبية من خلال تصميم وتنفيذ المبادرات المناسبة له بدعم من الهيئة والبنك المركزي السعودي، وتفعيل الشراكة مع القطاع لبناء إطار الجدارات، كما استعرض آل خمسان أهم مبادرات الأكاديمية المالية لتنمية وتطوير الكوادر البشرية للقطاع من خلال شراكاتها مع خبراء ومزودي التدريب المحليين والدوليين، وإطلاق مبادرة ارتقاء لتطوير المدربين الماليين، ومبادرة تطوير القيادات المالية.

‏بدورها تطرقت منيرة بنت حجاب الدوسري رئيس لجنة مؤسسات السوق المالية إلى التعريف بلجنة سوق المال، وتبيان أهدافها لخدمة القطاع في ظل نمو السوق وتزايد احتياجاته وبروز تحديات ازدياد الطلب على الكفاءات، وبروز نسبة الدوران الوظيفي في مؤسسات القطاع، كما أعلنت عن اهتمام اللجنة بتشكيل لجنة فرعية تعنى بتنمية وتطوير الكوادر البشرية لخدمة القطاع، موجهة شكرها لدعم الهيئة والأكاديمية، وموضحة أهمية الدور الفاعل للشراكة بين اللجنة والهيئة والأكاديمية في تطوير الكوادر البشرية في القطاع.

‏وافتتح اعمال الملتقى مدير عام الأكاديمية المالية الأستاذ مانع بن محمد آل خمسان فيما قدم مدير إدارة الاستراتيجية بالأكاديمية المالية الأستاذ علي بن عبد الرزاق الحيدان عرض التوجهات الاستراتيجية للأكاديمية في المرحلة المقبلة لدعم القطاع المالي بالمملكة واهم المبادرات المشتركة بين الاكاديمية وهيئة السوق المالية. ومن ثم انطلقت الجلسة الحوارية بمشاركة كل من الأستاذ عبد الله بن عبد القادر شيبة الحمد وكيل الهيئة للموارد المؤسسية بهيئة السوق المالية، والأستاذ بندر بن سليمان العايد وكيل هيئة السوق المالية لشؤون مؤسسات السوق، والأستاذ مانع بن محمد آل خمسان مدير عام الأكاديمية المالية، والأستاذة منيرة بنت حجاب الدوسري رئيس لجنة مؤسسات السوق والأستاذ عبد الله الشايعي مستشار تطوير الأعمال والمشرف العام على العلاقات والتواصل بالأكاديمية المالية وبحضور عدد الرؤساء التنفيذيين ومسؤولي الموارد البشرية في مؤسسات السوق المالية.

‏ويأتي تنظيم هذا الملتقى ضمن دور الأكاديمية المالية في الإسهام في تنمية وتطوير قدرات الكوادر البشرية في القطاع المالي وفقاً لمستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج تطوير القطاع المالي لتفعيل الشراكة الاستراتيجية بين الأكاديمية المالية ومؤسسات السوق في قطاع الأوراق المالية مهنياً وعلمياً ليصبح قادراً على الاستجابة لمتطلبات السوق والتوسع الاقتصادي.