شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من سيدات أعمال البحرين يبحث الاستثمار فى العقارات والطاقة بمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين، لقاءً مع وفد من سيدات الأعمال البحرين برئاسة فريال ناس رئيس مجلس أمناء مؤسسة البحرين لريادة الأعمال، والشيخة مريم بنت حمد آل خليفة نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة، والدكتورة لمياء محمود عضو المؤسسة.

عُقد الاجتماع برئاسة المهندس محمد أيمن قرة والدكتورة نيفين عبد الخالق أعضاء مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين، وعلي هامش اللقاء تم تنظيم عددًا من اللقاءات الثنائية بين أعضاء الجمعية والوفد البحريني تهدف إلى بحث فرص التعاون المشترك وتعزيز العلاقات التجارية والإقتصادية مع مملكة البحرين في مجالات الأثاث، والعقارات، والقطاع الطبي والأدوية، وقطاع المنسوجات، وإدارة الفعاليات والمعارض، بجانب الزراعة.

ورحب المهندس محمد أيمن قره عضو مجلس إدارة الجمعية، بزيارة وفد سيدات أعمال البحرين لمقر الجمعية، مشيراً لأهمية هذه الزيارة في فتح مجالات وآفاق جديدة للتعاون المصري البحريني، مضيفًا أن الجمعية تولي اهتمامًا كبيرًا بتعزيز العلاقات الاقتصادية الدولية وخاصة مع الأشقاء بالدول العربية ومملكة البحرين، لافتا إلى أهمية تعزيز العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية لخدمة المصالح المشتركة في ضوء ما يشهده العالم من تغيرات جوهرية وأزمات إقتصادية وأهمية إقامة تكتلات اقتصادية عربية.

وأشار أن الاقتصاد المصري والاستثمار والقطاع الخاص حظى في السنوات الماضية بدعم كبير من الدولة، حيث وصل حجم الناتج المحلي الإجمالي إلى7 تريليون جنيه مقارنة بـ6 تريليون جنيه العام الماضي، فضلًا عن الاهتمام بزيادة الصادرات وتعزيز العلاقات التجارية لتحقيق إستراتيجية الدولة لنمو الصادرات إلى 100 مليار دولا، لافتًا إلى أهمية زيادة العلاقات العربية وخاصة مع البحرين وأن مصر تشهد دعم للإستثماروالقطاع الخاص وأن السوق المصري في حالة نمو دائم ويستوعب الجميع.

ورحبت الدكتورة نيفين عبد الخالق عضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة التنمية المستدامة بالجمعية، بوفد سيدات أعمال البحرين في بلدهم الثاني، مشيرة إلى الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر، خاصة في ظل العلاقات المتميزة بين مصر والمملكة البحرينية.

وأوضحت عبد الخالق، أن لجنة التنمية المستدامة تولي اهتمامًا ببحث سبل تشجيع الاستثمار في المجالات التي تدعم تمكين الشباب وتشجيع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، مضيفة أن الجمعية تسعى لأن يكون لها دوراً مؤثر في قمة المناخ- مصر 2022 بجانب نشر مفهوم الإستدامة والحوكمة في الإدارة.

من جانبها قالت رئيسة الوفد البحريني فريال ناس رئيس مجلس أمناء مؤسسة البحرين لريادة الأعمال، إن الزيارة تأتي إنطلاقا من رغبتنا وحرصنا على بحث فرص الاستثمار والشراكات في مختلف القطاعات الاقتصادية، مضيفة أن الوفد يتطلع للاستثمار بمصر في مشروعات قطاع الطاقة النظيفة، وتدوير المخلفات، والإستشارات القانونية، وفي قطاع العقارات والقطاع الصحي والمطاعم.

أوضحت "ناس"، أن مؤسسة البحرين لريادة الأعمال تأسست منذ 3 سنوات وتضم سيدات أعمال يمتكلون عدة شركات وإستثمارات خارجية وتهدف إلى خدمة المجتمع المدني، وخلق المناخ الداعم لرائدات ورواد الأعمال وإحتضان الشباب البحريني من خلال خلق منصة جديدة تعني بالأفكار الإبتكارية للشباب وفتح أسواق عالمية.

أضافت أن المؤسسة تتضمن عدة لجان قطاعية منها لجنة للطاقة والإستدامة والتي تهدف لحث الشباب ورواد الأعمال للدخول في مجالات الطاقة والتنمية المستدامة، بجانب لجنة التدريب والتطوير والصحة العامة، مشيرة إلى أن المؤسسة قامت مؤخراً بتنفيذ برامج عديدة لدعم رائدات ورواد الأعمال منها برنامج لتأهيل نحو 20 رائد أعمال بجانب برنامح للاستثمار الملائكي.

من جانبها قالت الدكتورة فاطمة صلاح، إن الدولة المصرية تولي اهتماماً كبيرًا بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتسعى إلى تنفيذ تلك المشروعات وإدماجها في الإقتصاد المصري حيث تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة 80% من حجم الناتج المحلي الإجمالي المصري، و87% من المشروعات الصناعية، و50% من حجم المنشآت التجارية، و 40% من حجم الشركات الخدمية في مصر، و75% من مجال التوظيف بالقطاع الخاص في مصر.

وكذلك ما تقدمه الدولة المصرية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة من حوافز ضريبة وجمركية حيث يتم إعفاء الاجهزة والمعدات المستوردة من الخارج من الجمارك وأيضاً ما تقدمه الدولة من حوافز غير ضريبية مثل الإعفاء من تكاليف إدخال المرافق وتخصيص أراضي بالمجان أو بأسعار مخفضة.

من جانبها أفادت الدكتورة لمياء محمود عضو لجنة الصحة بغرفة تجارة البحرين وعضو مؤسسة البحرين لريادة الأعمال، أن المجلس الإقتصادي في البحرين يهدف إلى استقطاب الشركات الدولية والخارجية للاستثمار في البحرين وأنه لا يشترط وجود شريك بحريني كما تُعطى الإقامة الذهبية للاستثمارات فوق 200 ألف دولارمع عدم وجود ضرائب.