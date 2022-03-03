شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط وبرنت يسجل 116.83دولار و114.38دولار للخام الأمريكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار النفط اليوم الخميس 116.83دولار للبرميل وذلك للعقود الآجلة لخام القياس العالمى، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى دولار للبرميل .

وذكرت تقارير إعلامية عالمية، أن أسعار النفط بالأسواق العالمية ،اليوم الخميس ارتفعت وذلك نتيجة المخاوف من تعطل الإمدادات النفطية.

وقال نعيم أسلم، كبير محللي السوق في أفاتريد، إن أحد العوامل التي يمكن أن تخفف من سعر النفط الحالي هو النفط الإيراني؛ مؤكدًا أنه في حال فرض عقوبات على النفط الروسي، فستقفز أسعار البرميل إلى 150 دولارًا على الأقل وذلك وفقا ل أ ش أ .

وأوضحت مؤسسة "ماركت ووتش" المعنية بالشان الاقتصادي العالمي أن السبب الرئيسي في ارتفاع أسعار النفط بشكل حاد هو التدافع على الخام الأمريكي وخام برنت في الوقت الذي يتجنب فيه المشترون العالميون النفط الروسي، حتى بأسعار مخفضة للغاية؛ ويرجع ذلك جزئيًا إلى حقيقة أن الشحنات التي تبحر من روسيا يصعب تأمينها.

وقال محللون إن قرار وكالة الطاقة الدولية بالإفراج عن 60 مليون برميل من احتياطيات النفط الطارئة للدول الأعضاء لم يكن كافيًا أيضًا لموازنة الطلب الحالي، كما أن قرار أوبك+ بمواصلة خطتها لزيادة الإنتاج بشكل تدريجي أمس الأربعاء لم يفعل الكثير لتهدئة أعصاب المستثمرين .

وأعلنت هيئة الطوارئ الأوكرانية اليوم الخميس، اندلاع النيران فى مستودع للنفط فى مدينة تشيرنيهيف بشمال البلاد بعد تعرضه للقصف خلال غارة جوية روسية.

ونقلت شبكة "سي إن إن" الأمريكية لقطات من مدينة تشيرنيهيف، تظهر تصاعد أعمدة من الدخان الأسود الكثيف، مع وجود رجال الإطفاء وعمال الطوارئ في الموقع.