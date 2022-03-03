شكرا لقرائتكم خبر عن مع الاحتفال بعيدها القومى.. تعرف على المقومات السياحية والأثرية لمحافظة قنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل اليوم محافظة قنا، بعيدها القومي، والذي يوافق 3 مارس من كل عام. ومن مظاهر الاحتفال هذا العام افتتاح صالة الأعمدة الثانية والغرف الملحقة بها، وذلك بعد الانتهاء من ترميمها بالإضافة الى افتتاح الدورة الثانية من مهرجان دندرة للموسيقى والغناء بالتعاون مع وزارة الثقافة بساحة معبد دندرة.

وتقع محافظة قنا على ضفاف نهر النيل في صعيد مصر، وتذخر بالعديد من المقومات السياحية والأثرية التي تتميز بها؛ حيث تضم أماكن سياحية وأثرية متميزة، ما يجعلها وجهة سياحية محلية ودولية.

كما أنها تتميز بالعديد من الحرف اليدوية والتقليدية والصناعات المحلية مثل صناعة الخزف اليدوي، والأعمال النحتية على الخشب، ومعاصر الزيوت.

وتعمل وزارة السياحة والآثار على رفع كفاءة جميع الأماكن السياحية بالمحافظة، وإشراك المجتمع المحلي في تنميتها والاستفادة منها من خلال إقامة أماكن خدمات داعمة للنشاط السياحي، والتركيز على أهمية الوعي السياحي في المجتمعات المحيطة بها ورفع كفاءة العاملين بالقطاع عن طريق تنفيذ برامج تدريب مختلفة.

ومن أهم المواقع الأثرية بالمحافظة معبد دندرة الذي يعد أحد أهم المعابد الأثرية والتي خصصت لعبادة الآلهة حتحور، ويتميز بالمناظر الفلكية المصورة على السقف، وتلك التي تصور الملوك والأباطرة يقدمون القرابين للآلهة، كما يتميز بوجود عددا من السراديب المبنية في الجدران والأساسات.

وتنفذ وزارة السياحة والآثار ممثله في المجلس الأعلى للآثار مشروع ضخم لترميم المعبد ورفع كفاءة خدمات الزائرين به حيث تم تنظيف وتثبيت ألوان اللوحات الجدارية بالمعبد واستكمال الفجوات بالجدران والأسقف واستبدال الاستكمالات القديمة، لإظهار النقوش بألوانها الأصلية ووضوح المناظر والنصوص.

وسبق وافتتح الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، في فبراير 2020 ثلاثة سراديب وبانوراما سطح المعبد بعد الانتهاء من مشروع ترميمهما، كما تم تطوير المنطقة المحيطة بالمعبد وتحويلها إلى متحف مفتوح.

ومن المعابد الأثرية الموجودة في محافظة قنا أيضا معبد شنهور والذي يطلق عليه اسم معبد إيزيس، من العصر الروماني تم البدء في بناءه خلال فترة حكم الإمبراطور أغسطس وانتهى في عهد الإمبراطور تراجان في القرن الأول الميلادي، ويقع في قرية شنهور التابعة لمركز قوص بالمحافظة.

وفي شمال غرب قنا بحوالي 55 كم، تقع منطقة آثار نجع حمادي، وهي تضم العديد من المواقع الأثرية؛ منها المجموعة المعمارية للأمير يوسف كمال، ودير الأنبا بلامون، وقرية حمرة دوم، وقناطر نجع حمادي، ومغارة جبل الطارف، ومنطقة الكرنك.

كما يوجد على بعد حوالي 30 كم شمالي الأقصر، موقع نقادة أهم مواقع عصور ما قبل التاريخ، وإليها تنتمي حضارتي نقادة الأولى والثانية.

ومن أشهر المعالم الإسلامية في المحافظة مسجد العارف بالله سيدي عبد الرحيم القنائي من عصر الدولة الأيوبية، ومسجد العمري بقوص أحد أقدم ثلاثة منابر في العالم.

دير الأنبا شنودة، ويقع على الضفة الغربية من نهر النيل، وقديمًا كان به 4 كنائس، الأولى على اسم الصليب وهدمت، والثانية على اسم العذراء، والثالثة على اسم القديس الاميرتادرس، والرابعة على اسم الأنبا شنودة، كما تضم محافظة قنا قلعة شيخ العرب همام، بمدينة فرشوط.