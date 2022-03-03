شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية للاتصالات تسلم أكثر من 2 مليون خط محمول لمستفيدى تكافل وكرامة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الشركة المصرية للاتصالات، عن تسليم أكثر من 2 مليون خط محمول لمستفيدي برنامج تكافل وكرامة في زمن قياسي وتفعيل المحافظ الإلكترونية على الخطوط بغرض تحويل مبلغ الدعم الشهري بشكل مرن وتسليم الخطوط من خلال فروع الشركة المنتشرة داخل مصر، وتضم خطوط المحمول باقة للمستفيدين تحتوي على مكالمات ورسائل وإنترنت مجاني بقيمة رمزية للشخص المستحق لهذا الدعم.

وسبق أن وقعت الشركة المصرية للاتصالات، اتفاقية عام 2021 مع وزارة التضامن الاجتماعي مع انطلاق برنامج تكافل وكرامة من خلال منحة مقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي للمواطنين المستحقين، حيث تتماشى الاتفاقية مع توجه الشركة نحو التحول الرقمي من خلال الخدمات التقنية والمحافظ الإلكترونية التي تقدمها الشركة المصرية للاتصالات لتسهيل توصيل هذه المنحة لمستحقيها عبر برنامج تحويلات نقدية مشروط قائم تحت مظلة تطوير شبكات الأمان الاجتماعي، ومع انتشار فروعها داخل مصر تم التنسيق مع الوزارة والاتفاق على البدء في وضع آلية لتيسير العمل وتوصيل الدعم لمستحقيه.

وحددت الشركة المصرية للاتصالات، فتح باب الحجز الالكتروني على رابط إلكتروني لكافة مستفيدي برامج الدعم النقدي من الأسر والأفراد للتقديم وتحديد أقرب موعد لاستلام خطوط المحمول المجانية المخصصة لهم من أقرب فرع WE، أو ارسال كلمة "خط" علي الرقم 1442 لاستلامه في البيت بـ 15 جنيها مصاريف توصيل، حيث يتم عقب استقبال الرسالة بكلمة "خط" الرد برسالة "برجاء الرد برقمك القومي المكون من 14 رقمًا لتأكيد طلبك لاستلام الخط في البيت مقابل قيمة 15 جنيهًا مصاريف توصيل"، ويتم بعدها التأكيد برقم "1" او الرقم "2" لإعادة ادخال الرقم القومي، ثم يتم ارسال رسالة الانهاء "تم استلام طلبك بنجاح وسيتم التواصل معك لترتيب عملية التسليم في أقرب فرصة".