شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب اليوم الخميس 3 مارس 2022 وعيار 18 بـ 728.5 جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر آخر تحديث في أسعار الذهب بالسوق المصري اليوم الخميس، بعد ارتفاع في البورصات العالمية بالتعاملات الصباحية، وتسجل أونصة الذهب الآن 1932 دولار مقابل 1925 دولار، بسبب استمرار المعارك في أوكرانيا وغموض مصير المفاوضات الأوكرانية الروسية، الأمر الذي ينعكس على الذهب ويشهد ارتفاع ملحوظ في الطلب عليه.

وننشر في سياق السطور التالية تطور حركة سعر الذهب في البورصات العالمية وبالسوق المصري، على خلفية الارتفاع الجديد في سعر الذهب، بعد أن سجلت الأونصة مستويات 1932 دولار، وفيما يلي بيان بأسعار الذهب في مصر:



أسعار الذهب:

عيار 18: 728.5 جنيه.

عيار 21 : 850 جنيها.

عيار 24 : 971.5 جنيه.

الجنيه الذهب: 6840 جنيها.

وكانت الأسعار قفزت بالسوق المصرية لمستويات تاريخية هي الأعلى منذ 9 أشهر، حيث زاد سعر الغرام عيار 21 بنسبة 6% ليسجل 865 جنيهًا عند إعلان عن الحرب الروسية الأوكرانية، قبل أن تتراجع لمستويات قرب 825 جنيها، ثم أخذ الذهب رحلة صعود جديدة وانخفضت أسعار الذهب الأسبوع الماضي بعد ارتفاع الأسعار إلى أعلى مستوى في 18 شهراً في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، والذي عزز إقبال المستثمرين على الملاذات الآمنة، حيث أنهى الذهب الأسبوع الماضي على استقرار نسبي رغم التقلبات القوية للأسواق.