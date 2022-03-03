شكرا لقرائتكم خبر عن 1.7 مليار جنيه إستثمارات مبادرة حياة كريمة فى محافظة قنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خصصت الحكومة حجم استثمارات لمبادرة حياة كريمة في قنا 1.705مليار من إجمالى الاستثمارات الحكومية الموجة لمحافظة قنا خلال 21/20222 والتى يصل عدد المشروعات التنموية بالمحافظة إلى 323 مشروعًا.

وتبلغ قيمة الاستثمارات العامة الموجهة لمحافظة قنا بخطة عام 20/2021 نحو 6,6 مليار جنيه بنسبة زيادة 59% عن خطة عام 2019/2020 تمثل 2,5% من الاستثمارات العامة الموزعة، لافتة إلى ارتفاع الاستثمارات الممولة من الخزانة العامة والموجهة لمحافظة قنا بنسبة 25%.وفقا لتقرير وزاره التخطيط والتنمية الاقتصادية .

واوضح التقرير ان عدد القرى المستفيدة من الاستثمارات الحكومية فى مبادرة حياة كريمة تصل الى 32 قرية، ويبلغ عدد المستفيدين 494 ألف مواطن.

وتنفذ الدولة المصرية المشروع الاكبر والأضخم في تاريخها وأكبر مشروع تنموي فى العالم "حياة كربمة " الذي من المستهدف أن يحدث قفزة نوعية في الأوضاع المعيشية لسكان الريف، حيث يستفيد منه 58% من سكان مصر.

وأطلق رئيس الجمهورية الوثيقة الرسمية لمشروع "حياة كريمة" يوليو 2021، وهو أكبر مشروع تنموي في العالم، وأكبر مشروع إنمائي شامل في مصر من حيث مخصصات الميزانية، والجدول الزمني للتنفيذ، وعدد المستفيدين بتكلفة تصل إلى 800 مليار جنيه بمدى زمني 3 سنوات ويستفيد منه 58%.

وبلغت الاعتمادات المالية الموجهة لقرى المرحلة الأولى من المبادرة "200 مليار جنيه" بإجمالي 52 مركز، في 1436 قرية، وتم أن إدراج الأمم المتحدة لمشروع "حياة كريمة" على منصاتها "منصة شراكات أهداف التنمية المستدامة"، "إجراءات تسريع أهداف التنمية المستدامة" يعد إنجازًا كبيرًا نظرًا لتميزها في تحقيق جميع أهداف التنمية المستدامة من خلال أهداف قابلة للقياس تأخذ في الاعتبار جميع أبعاد التنمية المستدامة في إطار زمني محدد، وسينتج "حياة كريمة" عنها تحقق العديد من مستهدفات رؤية مصر 2030 بحلول عام 2025 أي قبل الموعد المُحدد لها بحوالي 5 سنوات.