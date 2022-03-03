شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار فى مصر بمنتصف التعاملات.. ويسجل 15.64جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل سعر الدولار اليوم فى مصر استقراره أمام الجنيه المصرى بمنتصف التعاملات اليوم الخميس الموافق 3 مارس 2022، حيث سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى 15.66جنيه للشراء، 15.75جنيه للبيع، ومسجلا ثباتا فى البنك الأهلي المصرى وبنك مصر عند سعر 15.64جنيه للشراء، 15.74جنيه للبيع، ولم يتأثر سعر صرف الدولار الأمريكى بالسوق المصرفى المصرى خلال أزمة روسيا وأوكرانيا.

ويقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها، وأبرزها سعر الدولار اليوم فى مصر.





وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى: ​سعر الدولار فى البنك المركزى المصري15.66 جنيه للشراء.

15.75 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك الأهلي المصري15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك القاهرة15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى بنك مصر15.64 جنيه للشراء.

15.74 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"15.66 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.





سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى15.68 جنيه للشراء.

15.76 جنيه للبيع.