البورصة المصرية تواصل ارتفاعها بمنتصف التعاملات مدفوعة بمشتريات عربية

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القاهرة - سامية سيد - واصلت مؤشرات البورصة المصرية، ارتفاعها بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب، فيما مالت تعاملات المصريين والأجانب.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 11268 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.93% ليصل إلى مستوى 1933 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.97% ليصل إلى مستوى 13690 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.75% ليصل إلى مستوى 4448 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 1.53% ليصل إلى مستوى 1881 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 1.41% ليصل إلى مستوى 2875 نقطة، وزاد مؤشر تميز بنسبة 0.56% ليصل إلى مستوى 4744 نقطة.

في سياق متصل أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعوداً أو هبوطاً خلال جلسة تداول اليوم الأربعاء، وهم؛ المشروعات الصناعية والهندسية، العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، اودن للاستثمارات المالية، شارم دريمز للاستثمار السياحي.

كما أعلنت البورصة، تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة العاشر من رمضان للصناعات الدوائية والمستحضرات تشخيصية-راميدا لعدد 64.3 مليون سهم بقيمة إجمالية 128.6 مليون جنيه.

في السياق ذاته تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ باع مجلس إدارة شركتي جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، 130 ألف سهم، 1.5 مليون سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركة الخدمات الملاحية والبترولية-ماريديف 650 ألف سهم.

فيما اشترى مجلس إدارة شركات بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، مطاحن شرق الدلتا، مطاحن ومخابز وسط وغرب الدلتا، العامة للصوامع والتخزين، مصر لصناعة الكيماويات، النيل للأدوية والصناعات الكيماوية-النيل، جدوى للتنمية الصناعية، بنك قناة السويس شركة مساهمة مصرية، العبور للاستثمار العقاري، المصرية للمنتجعات السياحية 135 ألف سهم، 1152 سهم، 2000 سهم، 1 سهم، 50 ألف سهم، 10 أسهم، 200 ألف سهم، 3500 سهم، 22487 سهم، 765 ألف سهم، على التوالي، كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي جراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، المصرية للمنتجعات السياحية 130 ألف سهم، 38 ألف سهم، على التوالي.

أعلنت شركات الكابلات الكهربائية المصرية، مستشفى كليوباترا، المصرية لخدمات النقل والتجارة (إيجيترانس)، شراء الأولى 1.15 مليون سهم خزينة، خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، وبذلك تصل إجمالي نسبة أسهم الخزينة 1.36%، شراء الثانية 40 ألف سهم وبذلك يصل إجمالي الأسهم 121.1 ألف سهم، شراء الثالثة 375 ألف سهم.

أعلنت شركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية، بيع شركة وزاكي عدد 7 ملايين سهم بسعر 2.24 جنيه بقيمة إجمالية 15.7 مليون جنيه لتنخفض نسبة مساهمتها من 6.1% إلى 5.43%.

أعلنت شركة جدوى للتنمية الصناعية، شراء المساهم وليد محمد زكي إبراهيم عدد 200 ألف سهم بسعر 0.734 جنيه بقيمة إجمالية 146.8 ألف جنيه لترتفع نسبة مساهمتها من 14.046% إلى 14.065%.

وأعلنت شركة أطلس للاستثمار والصناعات الغذائية، شراء المساهم محمد محمود حسن جاب الله عدد 1.9 ميلون سهم بسعر 0.249 جنيه بقيمة إجمالية 481 ألف جنيه لترتفع نسبة مساهمته 4.832% إلى 5.128%.

في سياق منفصل أعلنت عدد من الشركات المدرجة بالبورصة المصرية نتائج الأعمال عن عام 2021، وحققت شركة حديد عز، حجم مبيعات بقيمة 67.8 مليون جنيه خلال عام 2021 مقابل 38.6 مليار جنيه في عام 2020، وبلغ حجم صادرات الشركة 1.3 مليار دولار، وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 5.432 مليار جنيه في عام 2021.

وحققت شركة العز الدخيلة للصلب-الإسكندرية، صافي مبيعات بقيمة 61.2 مليار جنيه خلال عام 2021 مقابل 33.9 مليار جنيه خلال عام 2020 بنسبة نمو 80%، وبلغ صافي الأرباح 5.837 مليار جنيه مقابل خسائر 4.676 مليار جنيه بنسبة نمو 225%.

وبلغ صافي مبيعات شركة العز للسيراميك والبورسلين "الجوهرة" 1.4 مليار جنيه خلال عام 2021 مقابل 1.03 مليار جنيه خلال عام 2020 بنسبة نمو 36.31%، وتحولت الشركة للربحية 107.2 مليون جنيه مقابل خسائر 13.6 مليون جنيه بنسبة نمو 886%.

وحققت شركة إيديتا للصناعات الغذائية، إيرادات بقيمة 5.3 مليار جنيه خلال عام 2021 بنسبة نمو 20.7%، وبلغ صافي الربح 473 مليون جنيه بنسبة نمو 56.5%.

وحققت شركة العبوات الطبية، حجم أعمال بقيمة 47 مليون جنيه خلال عام 2021 مقابل 36.7 مليون جنيه خلال عام 2020، وبلغ صافي الربح 7.7 مليون جنيه مقارنة مع 4.4 مليون جنيه.

في سياق آخر قالت الشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول، إن شركة الرواسي للتطوير العقاري والتنمية، تقدمت بالعرض المحسن للشرك لتطوير أرض الشركة بمدينة زفتى.