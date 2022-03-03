شكرا لقرائتكم خبر عن موقع The Travel يبزر 10 أماكن فريدة في مصر يحب زيارتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرز موقع The Travel السياحي المتخصص، في تقرير له، تحت عنوان "المقصد السياحي المصري... عشر أماكن فريدة يجب عليك زيارتها في مصر"، عشرة أماكن سياحية متميزة في مصر، وأشار خلاله إلى أن تاريخ مصر الغني والآثار المصرية الرائعة يجعلها الوجهة الأولى بصفة عامة.

ووصف الأماكن التي سلط عليها الضوء في القائمة الخاصة به ب "الفريدة وأنها دائما في الصدارة"، وهي مدينة القاهرة وما بها من أماكن سياحية وأثرية منها أهرامات الجيزة وسقارة ودهشور وقلعة صلاح الدين وغيرها، بالإضافة إلى معبدي أبو سمبل بأسوان، والصحراء البيضاء، ومدينة الإسكندرية، ومعابد الكرنك ووادي الملوك بالأقصر، ومدينة أسوان، وساحل البحر الأحمر.

وأشار التقرير الى أن مصر تعد واحدة من أكثر الدول الأفريقية التي تحظى بنسبة زيارة مرتفعة، حيث أنها دولة ذات تاريخ عريق ولا يزال بها الكثير الذي يتم اكتشافه، كما تمتلك العديد من الأماكن السياحية الرائعة التي يمكن رؤيتها والاستمتاع بها، مؤكداً على أنها الدولة المناسبة لكل من يبحث عن مكان جيد وتاريخي للسفر إليه في أفريقيا، بالإضافة إلى شهرتها بأنها موطن لعجائب العالم القديم والتي منها الهرم الأكبر الذي مازال موجود حتي الان.

وسلط التقرير الضوء على العاصمة المصرية القاهرة، موضحاً أن بها العديد من الأماكن التي تجعل الزائرين يرغبون في قضاء عدة أيام بها لاستكشافها، بجانب أنها تعتبر موطناً للمتاحف المصرية الفريدة التي يجب زيارتها، منها المتحف المصري بالتحرير الذي يعكس رؤى التاريخ المصري القديم، والبازارات التي يمكن للزائر التسوق بها لشراء منتجات تقليدية وتراثية رائعة وفريدة.

وأشار التقرير إلى أهرامات الجيزة التي تعد الوجهة الأكثر شهرة في مصر والتي تعتبر من آخر عجائب الدنيا السبع القديمة وهي معلماً مميزاً لمصر، ونوه أن زيارة الأهرامات هي بمثابة حلم للعديد من الزائرين، كما أن بها تمثال أبو الهول.

وعن قلعة صلاح الدين بالقاهرة، ذكر أنها أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو التي بناها الحاكم الشهير صلاح الدين الأيوبي.

كما أعتبر التقرير معبدي أبو سمبل على بحيرة ناصر، أحد عوامل الجذب الشهيرة في مصر، بالإضافة إلى الصحراء البيضاء والتي تعتبر مشهدًا طبيعيًا رائعًا، يمكن للزائرين الاستمتاع بها بالعديد من الأنشطة التي تثرى تجربتهم و تجعلها خيالية مثل التنزه والتخييم ليلاً.

وعن مدينة الإسكندرية، أوضح التقرير أنها فريدة من نوعها وبها الكثير من الميادين الكبيرة وتروي عمارتها الكثير عن التاريخ المصري مما يجعلها مدينة ساحرة من الطراز القديم، مشيراً إلى حدائق قصر المنتزه، وقلعة قابيتاي.

وأضاف التقرير أن مصر تزخر بالآثار التي تعكس التاريخ القديم الغني، ومن أبرزها أهرامات سقارة ودهشور وممفيس والتي تعد من أهم الأماكن للزيارة وتتميز بالمنحوتات والرسومات والكتابات والرسومات القديمة، وأنه يمكن للزائر قضاء بعض الوقت لمعرفة المزيد عن تاريخ البلد والتقاط الصور .

وأبرز التقرير وادي الملوك ومعبد حتشبسوت ومعابد الكرنك بالأقصر ومعبد الأقصر والتي تعتبر من أكثر الوجهات السياحية شهرة في صعيد مصر.

وتحدث أيضاً عن مدينة أسوان باعتبارها المقصد الأكثر تميزاً واسترخاءً لقضاء العطلات في مصر وهي واحدة من أقدم مناطق الجذب على طول نهر النيل وبها مناظر رائعة للكثبان الرملية تخطف الأنظار، إلى جانب جزيرة فيلة والتي تقدم تجربة رائعة للاسترخاء، مشيراً أيضاً إلى القرى النوبية كأحد العناصر الأخرى الجاذبة.

كما أبرز ساحل البحر الأحمر بأنه أفضل وجهة للغوص والغطس وموطن لكميات هائلة من الشعاب المرجانية والأسماك الفريدة، بجانب اعتباره من الوجهات الشهيرة للكثير من الزائرين لقضاء العطلات والاستمتاع بالمنتجعات السياحية وأشعة الشمس والرمال، حيث يوجد مدن كل من شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم و غيرها من المدن الواقعة علي ساحل البحر الأحمر والتي بها فنادق والأماكن الترفيهية المختلفة.