شكرا لقرائتكم خبر عن المصرية للاتصالات تنتهى من توصيل الفايبر لأكثر من 5آلاف جهة حكومية فى 6محافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الشركة المصرية للاتصالات، عن الانتهاء من تنفيذ المرحلة الأولى من مشروط ربط المباني ومقرات الجهات الحكومية بشبكة اتصالات حديثة بتكنولوجيا الألياف الضوئية حتى المباني FTTB، والذي يهدف إلى ربط أكثر من 31 ألف مبني على مستوى جميع محافظات الجمهورية بقيمة تقديرية تبلغ 5 مليارات جنيه على مدار عمر المشروع.

أضافت الشركة، في تقريرها السنوي، أن أعمال المرحلة الأولى شملت أكثر من 5 آلاف جهة حكومية، حيث تم توصيل الألياف الضوئية لتلك الجهات خلال وقت قياسي في ظل التحديات المتعلقة بانتشار الجهات على مستوى الجمهورية ووقوعها داخل نطاقات سكنية، واشتملت المرحلة الأولى على توصيل كامل الجهات الحكومية بـ6 محافظات وهي بورسعيد، والأقصر، وأسوان، والإسماعيلية، والسويس، وجنوب سيناء، وكذلك ربط الجهات المقدمة لخمس خدمات حيوية للمواطنين بجميع محافظات الجمهورية وهي التموين، والتوثيق، والمرور، ونيابة المرور، والنيابة العامة.

يذكر أن الشركة المصرية للاتصالات تنفذ خطة عمل متكاملة لتطوير البنية التحتية على مستوى جميع محافظات الجمهورية من خلال تطوير وتوسيع كلا من الشبكة الدولية والشبكة الرئيسية وشبكات التراسل وكذلك الشبكة الفقرية، والتوسع بقوة في نشر وحدات التجميع الذكية MSAN اعتمادًا على كابلات الألياف الضوئية وذلك بالتوازي مع رفع كفاءة الشبكة الأرضية لجميع المستخدمين.