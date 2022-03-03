شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع أسعار النفط بعد الحرب بأوكرانيا يحول موازنة بعض الدول إلى «الفائض».. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث أن ارتفاع أسعار برميل النفط ليتجاوز مستويات 100 دولار على خلفية الحرب الأوكرانية الروسية، يسهم في تحويل موازنة بعض الدول بنهاية العام الحالي 2022، وفق "عكاظ" .

ووفقاً للأسعار الحالية التي لامست مستويات 113 دولاراً للبرميل، فإن موازنة البحرين ستسجل فائضاً إذا استمرت الأسعار الحالية، إذ تحتاج البحرين بيع برميل النفط بسعر 106.62 دولار لتحقيق الفائض، فيما تحتاج الجزائر بيع البرميل بسعر 116.65 دولار لتسجل فائضا في موازنتها للعام الحالي 2022.

وأظهر التقرير أن العراق يحتاج إلى بيع البرميل بسعر 64.25 دولار لتتحول موازنتها نحو الفائض، وتحتاج عمان إلى بيع البرميل بسعر 60.54 دولار، أما قطر فيكفيها أن تبيع البرميل بسعر 44.09 دولار لتحقيق الفائض.

وكانت السعودية أعلنت تسجيلها فائضا خلال موازنة عام 2022 بما يعادل 90 مليار ريال للعام الحالي، وتحتاج السعودية إلى بيع أسعار النفط بقيمة 72.42 دولار لتحقيق الفائض في موازنتها، أما الإمارات فتحتاج إلى بيع البرميل بسعر 66.81 دولار لتحقيق الفائض، وتحتاج الكويت إلى بيعه بسعر 65.36 دولار لتسجيل الفائض في موازنتها.