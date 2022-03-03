شكرا لقرائتكم خبر عن فينترسال دِيا تلغى تمويلها لمشروع نورد ستريم 2 وتؤكد لن يتم تنفيذ مشاريع أخرى بروسيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة فينترسال دِيا الألمانية عدم تطوير أو تنفيذ أي مشاريع إضافية لإنتاج الغاز والنفط في روسيا وإلغاء تمويلها لمشروع "نورد ستريم 2" الذي يقدَّر بمليار يورو.

وأكد الرئيس التنفيذي لشركة فنترسال دِيا، ماريو ميهرِن، في بيان، على أن حرب الرئيس الروسي العدوانية ضد أوكرانيا هزَّت أركان نشاط الشركة في روسيا حتى الصّميم، مشدِّداً على أن هذا الهجوم الوحشي يتسبب في معاناة لا يمكن تصوُّرها ويشكّل نقطة تحول.

بناء عليه، قرَّر مجلس إدارة فينترسال دِيا اليوم عدم السعي إلى أي مشاريع إضافية لإنتاج الغاز والنفط في روسيا، ووقف كل المخطَّطات الرامية إلى إقامة مشاريع جديدة هناك، ووقف المدفوعات لروسيا وبأثر فوري وشطب التمويل الخاص لمشروع نورد ستريم 2.

في المقابل، ستظل فينترسال دِيا نشطة في مشروع "غازكيد" لنقل الغاز GASCADE Gastransport GmbH.

ويشغِّل هذا المشروع شبكة خطوط أنابيب غاز بطول 3200 كيلومتر في ألمانيا؛ وهو يشكِّل بنية تحتية حيوية لنقل الغاز في ألمانيا وأوروبا ،كما ستواصل فينترسال دِيا شراكتها في مشروعيّ إنتاج الغاز الطبيعي "يوجنو روسكوي" Yuzhno Russkoye و"آخيموف" Achimov في سيبيريا؛ حيث ينتج هذان المشروعان الغاز الطبيعي من أجل إمدادات الطاقة في أوروبا.