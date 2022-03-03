شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الروبل الروسى يواصل تراجعه اليوم أمام الجنيه المصرى بسبب أزمة أوكرانيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل سعر الروبل الروسى تراجعه اليوم الخميس 3-3-2022، أمام الجنيه المصرى، وذلك بعد تداعيات أزمة روسيا وأوكرانيا، مسجلا انخفاضا بمقدار قرشين مقارنة بسعره أمس، حيث سجل سعر الروبل الروسى أمام الجنيه سعر 0.13 جنيه مصرى، مقابل سعره أمس كان 0.15 جنيه مصري، وسجل 1 روبل الروسي 0.15 جنيه مصري، بينما سجل 1 جنيه مصري نحو 7.34 روبل روسي.

ويتكون الروبل من 100 كوبيك، وكان الروبل العملة المستخدمة في روسيا القيصرية والاتحاد السوفيتى السابق ولا يزال العملة الرئيسية لعدة من دول رابطة الدول المستقلة.

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وجاءت أسعار الروبل أمام الجنيه المصرى خلال الأسبوع كالتالى:

2022-02-26 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.19 جنيه مصري.

2022-02-27 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.19 جنيه مصري.

2022-02-28 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.15 جنيه مصري.

2022-03-01 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.14 جنيه مصري.

2022-03-02 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.15 جنيه مصري.

2022-03-03 سجل 1 روبل الروسي نحو 0.13 جنيه مصري.