شكرا لقرائتكم خبر عن قفزات بأسعار النفط بالأسواق العالمية وبرنت يسجل 117دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصلت أسعار النفط بالأسواق العالمية اليوم الخميس، الارتفاع حيث شهد خام القياس العالمى ارتفع بمقدار 3.5%، مسجلا 117 دولار للبرميل، كما شهد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى تسجيل أعلى مستوي له منذ عام 2008 مسجلا 115 دولار للبرميل.

رفض مشغل ميناء منطقة كولال لينجى الدولى الماليزى منح الترخيص لسفينة روسية تحمل إمدادات النفط الخام ، بالرسو فى الميناء.

وذكرت وزارة النقل الماليزية -في بيان لها، ووفقا لوكالة الأنباء الماليزية، أمس الأربعاء، أن السفينة، التي كان من المتوقع أن ترسو في هذا الميناء يوم السبت المقبل 5 مارس، مرفوضة لضمان عدم انتهاك العقوبات الدولية.

وأوضحت أن تقارير إعلامية ذكرت أن السفينة المسجلة باسم ليندا ( Linda ) أو المعروفة باسم (ليدي إم / M Lady) تم إدراجها ضمن العقوبات الدولية، مشيرا إلى أن الوزارة ستواصل مراقبة هذا الأمر استنادًا إلى سياسة الحكومة الماليزية.

ولجأ الغرب إلى فرض المزيد من العقوبات على روسيا في محاولة لإيقاف العملية العسكرية الروسية الهادفة إلى منع تحويل أوكرانيا إلى أداة لتنفيذ أعمال العدوان ضد روسيا.

وكانت وكالة الطاقة الدولية قد أعلنت، أن الدول الأعضاء فيها ستسحب من احتياطاتها النفطية الاستراتيجية 60 مليون برميل لتهدئة مخاوف الأسواق بخصوص أسعار النفط.

وفي أول خطاب له عن "حال الاتّحاد"، أمس الأربعاء، أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمام الكونغرس أن الولايات المتحدة ستسحب من احتياطها الاستراتيجي 30 مليون برميل من النفط لإرساء الاستقرار في السوق.

وتثير العقوبات التي لا تزال تنهال على روسيا مخاوف من توقف الصادرات الروسية من النفط والغاز، الأمر الذي ينعكس ارتفاعا في الأسعار، حيث تشكل الصادرات الروسية 40% من حاجة الغاز الأوروبية، فيما يتجه نحو 2.3 مليون برميل من الخام الروسي غربا كل يوم عبر شبكة من خطوط الأنابيب وذلك وفقا ل أ ش أ .