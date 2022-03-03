شكرا لقرائتكم خبر عن النصر للسيارات: الانتهاء من تأهيل المصانع لتصنيع السيارة الكهربائية الجديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بشركة النصر للسيارات، أنه تم الانتهاء من تأهيل مصنع بالشركة لتصنيع السيارة الكهربائية الجديدة ، بالتعاون مع الشركة الصينية التى سيقع عليها الاختيار من بين 3 شركات تم ترشيحها للوزارة عن طريق المكتب الاستشارى الالمانى حيث ستناقش وزارة قطاع الأعمال العام مقترحات المشروع وأفضلية الشركات فى اجتماع اليوم الخميس، بحضور الشركة القابضة للصناعات المعدنية وشركتي النصر والهندسية للسيارات.

أضاف المصدر لـ"الخليج 365" إنه من المتوقع الإعلان عن اسم الشركة المصنعة للسيارة الكهربائية تمهيدا لاتخاذ كافة الاجراءات الخاصة بالتعاقد وتحديد نسب المكون المحلى والسعر، وكل ما يخص عملية التصنيع بشكل تفصيلي، تلافيا لما تم مع الشركة السابقة الصينية .

أوضح المصدر أن الشركة بحاجة لتزويدها بالمعدات الخاصة بالتجميع من الشركة الصينية فور الاتفاق معها ،حيث سيتبع ذلك تحديد الشركات المصرية التى ستصنع بقية مكونات السيارة، وهى مكونات ثانوية، حيث أن المكونات الاساسية للسيارة سيتم استيرادها جاهزة من الصين حال اتمام الاتفاق .

وحول امكانية تصنيع مركبات أخرى أو توكتوك كهربائي، أشار أن الشركة جاهزة ايضا لذلك، شريطة توفر " الاسطمبة" الخاصة بالتصنيع .