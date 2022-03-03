هواوى تتيح تطبيق Check Me الأول من نوعه للتشخيصات الطبية فى مصر على منصة HUAWEI AppGallery

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القاهرة - سامية سيد - بيك ين: حريصون على دعم منظومة الرعاية الصحية وتقديم خدمات متنوعة لعملائنا لتحسين نمط حياتهم

أعلنت شركة هواوي عن إتاحة أحدث تطبيقات خدمات الرعاية الصحية "Check Me" على منصة تطبيقات HUAWEI AppGallery، والذي يُعد التطبيق الأول من نوعه للتشخيصات الطبية في مصر، حيث حرصت هواوي على توفيره على متجر تطبيقاتها ليتمكن عملاء هواوي ومستخدمو أجهزتها من الاستفادة من خدمات هذا التطبيق.

يأتي إطلاق تطبيق Check Me على منصة تطبيقات HUAWEI AppGallery في إطار استراتيجية هواوي القائمة على تلبية احتياجات المستخدمين. وتزويدهم بأفضل تجارب الاستخدام في مختلف القطاعات سواء الخدمية أو الترفيهية، بما في ذلك الخدمات الصحية.

ويقوم تطبيق Check Me بتقديم عدة خدمات تدعم الرعاية الصحية مثل تيسير عملية جمع العينات من المعامل، إلى جانب خدمات مجانية أخرى منها خدمة التحدث مع طبيب، وخدمة الاستشارات الطبية، التي يقوم من خلالها الأطباء المتواجدون على المنصة بقراءة الأشعة والتحاليل وتفسيرها للمستخدمين، بالإضافة إلى تقديم الاستشارات الطبية وخدمات حجز المعامل وإجراء التحاليل بالمنزل.

وأعرب بيك ين، رئيس هواوي مصر لأعمال المستهلك، عن سعادته بهذه الشراكة الجديدة مع تطبيق Check Me والتي تساعد على توسع منصة تطبيقات HUAWEI AppGallery في مصر وإتاحتها لمزيد من الخدمات والتطبيقات، وقال: "نعمل دائماً على تحديث خدمات منصة هواوي للتطبيقات الذكية HUAWEI AppGallery بصفة مستمرة لتلبية كافة احتياجات عملائنا الصحية والخدمية والترفيهية والثقافية والصناعية والإنتاجية والمالية والمصرفية، وذلك من خلال تحديث المتجر وتزويده بجميع التطبيقات التي تساعد عملائنا على تنفيذ مهام حياتهم اليومية دون عناء واتباع نمط حياة صحي".

وعبر أدهم يوسف، الشريك مؤسس و رئيس القطاع التجاري لتطبيق Check Me، عن سعادته بإتاحة التطبيق على منصة تطبيقات HUAWEI AppGallery التي حققت العديد من قصص النجاح مع شركائها المختلفين في كافة المجالات، وأن هذه الشراكة تساهم في وصول التطبيق لعدد أكبر من المستخدمين وخدمتهم بشكل أفضل، خاصة وأن التطبيق يخدم حالياً أكثر من 100 ألف عميل ويقدم خدماته في محافظات القاهرة والإسكندرية والأقصر وأسوان وشرم الشيخ والغردقة، وأن توافره على منصة تطبيقات HUAWEI AppGallery يساهم في استراتيجة الشركة التوسعية لإتاحة خدمات التطبيق في جميع محافظات مصر."

هذا وتمتلك منصة تطبيقات HUAWEI AppGallery قاعدة عريضة من المستخدمين والعملاء المنتشرين بكافة أنحاء الجمهورية بما يدعم توسيع وانتشار خدمات تطبيق Check Me، حيث سيتم إطلاق عروض وخصومات حصرية لمستخدمي التطبيق عبر منصة تطبيقات HUAWEI AppGallery، بما يساهم في زيادة حجم التنزيلات للتطبيق وتقديم أفضل خدمة ممكنة للمستخدمين. كما سيقوم التطبيق بالتعاون مع منصة إعلانات هواوي HUAWEI Ads لتساهم في الوصول لأكبر عدد من مستخدمي أجهزة هواوي لزيادة الوعي والتعريف بتطبيق Check Me وما يقدمه من خدمات طبية.

وتعد منصة HUAWEI AppGallery واحدة من أفضل ثلاثة متاجر تطبيقات في العالم، حيث تتوافر المنصة في أكثر من 170 دولة حول العالم، وبها أكثر من 500 مليون مستخدم نشط شهرياً (MAUs)، كما تغطى كافة التطبيقات والخدمات المنتشرة والمتعارف عليها جميع أنحاء العالم، وقد حرصت هواوي على أن يكون القطاع الصحي وخدماته في مقدمة هذه التطبيقات، إيماناً بأهمية الدور الذي تلعبه التكنولوجيا في دعم وتطوير منظومة الرعاية الصحية.