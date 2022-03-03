شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار العملات اليوم الخميس 3-3-2022 فى مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار العملات العربية والأجنبية تباينا أمام الجنيه المصرى اليوم الخميس 3-3-2022، خلال التعاملات الصباحية، بالبنوك المصرية، حيث ثبت سعر الدولار عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، كما ثبت سعر الريال السعودى عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، واستقر سعر الدينار الكويتى مسجلا 49.61 جنيه للشراء، و51.92 جنيه للبيع

بينما ارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى وسجل 20.92 جنيه للشراء، 21.11 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 20.75 جنيه للشراء، 20.99 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلي المصري.

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ووفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى اليوم، والتى جاءت كالتالى: سعر الدولار اليوماستقر سعر الدولار اليوم أمام الجنيه المصرى عند سعر 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر اليورو الأوروبى اليومتباين سعر صرف اليورو أمام الجنيه المصرى مسجلا 17.34 للشراء، 17.50 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان مسجلا 17.33 جنيه للشراء، و17.52 للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الجنيه الإسترلينى اليومارتفع سعر صرف الجنيه الإسترلينى أمام الجنيه المصرى وسجل 20.92 جنيه للشراء، 21.11 جنيه للبيع، مقابل سعره أمس كان بـ 20.75 جنيه للشراء، 20.99 جنيه للبيع، وذلك وفقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الريال السعودى اليومثبت سعر صرف الريال السعودى أمام الجنيه المصرى، عند سعر 4.18 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، طبقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.





سعر الدينار الكويتى اليوماستقر سعر صرف الدينار الكويتى اليوم أمام الجنيه المصرى وبلغ 49.61 جنيه للشراء، و51.92 جنيه للبيع، وهذه الأسعار طبقاً لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.