شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع الاستهلاك المحلى من الحديد إلى 7.34مليون طن فى 2021 بسبب "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفع حجم الاستهلاك المحلي من حديد التسليح في عام 2021 ليصل إلى 7,344 مليون طن بزيادة قدرها 7% عن عام 2020 والذي سجل 6,865 مليون طن، وحقق الربع الرابع من العام الماضي أعلى مستوى استهلاك بنسبة 27% عن الربع الثالث من نفس العام، وجاءت هذه الزيادة نتيجة استمرار التواجد القوي للمشروعات القومية، وعلى الأخص مشروع حياة كريمة لتطوير أكثر من 4700 قرية، مما ساهم في زيادة الطلب، وفي الوقت نفسه ارتفعت وتيرة النمو في البناء الخاص، جاء ذلك بحسب بيانات شركة حديد عز للبورصة المصرية.

أما بالنسبة للصلب المسطح، انخفض حجم الاستهلاك المحلي من الصلب المسطح إلى 1,421 مليون طن في عام 2021 مقابل 1,563 مليون طن في عام 2020، إلا أنه لا يزال عند مستوى أعلى مما تحقق في الأعوام الأخيرة، والذي كان في حدود 1,2 مليون طن سنويًا، وزادت الحصة السوقية لحديد عز من الصلب 676 ألف طن في عام 2020 إلى 906 ألف طن في عام 2021 نتيجة لإحلال جانب من الواردات، ونظرًا لأن الاستهلاك المحلي أقل بكثير من إنتاج الصلب المسطح لشركة حديد عز، تواصل الشركة موازنة التزامها كمورد رئيسي للسوق المحلية مع دورها كمصدر رائد.

وارتفع الإنتاج العالمي من الصلب إلى 1,911 مليون طن في عام 2021 بزيادة 1.8% عن عام 2020، وذلك بسب اتخاذ الصين لإجراءات بيئية أكثر صرامة، وفرضها لقيود ائتمانية على قطاع العقارات، وبلغ حجم الإنتاج العالمي في النصف الثاني من عام 2021 نحو 909 مليون طن أقل من في النصف الأول (1,002 مليون طن).