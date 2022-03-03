شكرا لقرائتكم خبر عن حديد عز يسدد 50% من صفقة شراء حصة أحمد أبو هشيمة..والباقي على قسطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت شركة حديد عز، إنها سددت نسبة 50% من صفقة شراء حصة رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة في شركة حديد المصريين، البالغة 18% من إجمالي حقوق المساهمين، على أن تسدد الباقي على قسطين متساويين بعد 12 و24 شهرًا من تاريخ توقيع العقود في يناير الماضي، منوهة إلى أن صفقة شراء حصة أبو هشيمة البالغ قيمتها 2.5 مليار جنيه تسدد من الموارد الذاتية للشركة، جاء ذلك في تقرير مجلس الإدارة السنوي لعام 2021 للبورصة المصرية.

وكانت شركة حديد عز، قد أبلغت البورصة المصرية، في 26 يناير الماضي، بتنفيذ عملية نقل حصة نسبة 18% من شركة حديد المصريين المملوكة لرجل الأعمال أحمد أبو هشيمة الشريك والمؤسس شركة أبو هشيمة ستيل لإدارة مشروعات الصلب.