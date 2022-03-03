شكرا لقرائتكم خبر عن تباطؤ نمو نشاط قطاع الخدمات في الصين خلال الشهر الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أظهر تقرير اقتصادي نشر اليوم الخميس تباطؤ وتيرة نمو نشاط قطاع الخدمات في الصين خلال شباط/فبراير الماضي، حيث تراجع مؤشر مديري مشتريات القطاع إلى 2ر50 نقطة، مقابل 4ر51 نقطة خلال كانون الثاني/يناير الماضي. وتشير قراءة المؤشر أكثر من 50 نقطة إلى نمو النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أقل من 50 نقطة إلى انكماش النشاط للقطاع.

وبحسب أعضاء لجنة مسح القطاع في مؤسسة كايشين للبيانات والإعلام فإن استمرار جائحة فيروس كورونا المستجد وإجراءات الحد من انتشار الفيروس عرقلت النشاط الاقتصادي. كما أثرت إجراءات احتواء فيروس كورونا المستجد، بما في ذلك القيود على السفر، أيضا على طلب العملاء الذي سجل تراجعا لأول مرة منذ ستة أشهر. ورغم أن التراجع كان بسيطا، فإنه كان الأسرع في إجمالي الأعمال الجديدة منذ نيسان/أبريل .2020

كما أظهر التقرير استقرار المؤشر المجمع لمديري مشتريات قطاعي التصنيع والخدمات عند مستوى 1ر50 نقطة خلال شباط/فبراير الماضي.