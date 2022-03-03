شكرا لقرائتكم خبر عن أسيوط والمنيا فى الصدارة.. تعرف على قائمة المحافظات الأعلى تسجيلا للمواليد 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تبقى ظاهرة الزيادة السكانية واحدة من أهم القضايا التي تسعى الدولة جاهدة للسيطرة عليها، بما يحقق التوازن المطلوب بين الزيادة السكانية ومعدلات النمو.

ومع إعلان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تسجيل عدد سكان مصر نحو 103 مليون مواطن بالداخل الأسبوع الماضي، رصدت البيانات الأولية أن عدد المواليد المسجل لعام 2021، وفقاً لبيانات التسجيل الإليكتروني، بلغ 2.159 مليون بانخفاض حوالي "76 ألف" مولود مقارنة بعام 2020، وبنسبة انخفاض قدرها 3% فقط.

وأشارت البيانات إلى قائمة المحافظات الأعلى تسجيلا للمواليد خلال تلك الفترة، حيث سجلت محافظات "أسيوط، المنيا، قنا، سوهاج، بني سويف" أعلى معدلات مواليد خلال عام 2021، حيث بلغ المعدل بها "26.4 / 26.0 / 25.6/ 25.4 / 23.7" لكل ألف من السكان على الترتيب.

وفي المقابل سجلت محافظات "بورسعيد، دمياط، السويس، الدقهلية، القليوبية" أقل معدلات مواليد خلال عام 2021 حيث بلغ معدل المواليد بها "14.2/ 18.0 /18.1/ 18.2 / 18.2" لكل ألف من السكان على الترتيب.

ويلاحظ فى هذا المجال أن استمرار المستويات المرتفعة للإنـجاب "2.9 طفل لكل سيدة" سوف يؤدى إلى زيادة عدد سكان مصر إلى 124 مليون نسمة فى عام 2032 مقابل 117 مليون نسمة إذا انخفضت مستويات الإنـجاب إلى 1.6 طفل لكل سيدة.