شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الدواجن والبيض فى مصر اليوم.. 33 جنيها للكيلو الأبيض فى المزرعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر سعر البيض في الأسواق عند مستويات 51.5 جنيه للبيض الأبيض، و53.5 جنيها للبيض الأحمر، و55 جنيها كرتونة البيض البلدى ويضاف على هذه الأسعار تكاليف النقل ومكاسب التجار، لذلك تكون الأسعار مختلفة من منطقة إلى أخرى.

أسعار الدواجن اليوم:

سعر الأبيض 33 جنيها

سعر الساسو 36 جنيها

كتكوت أبيض 11.75_12 جنيه

كتكوت ساسو 6_6.25 جنيه

أمهات بيضاء 24 جنيها

وفيما يتعلق بسعر الدواجن حاليًا، سجلت تحرك ملحوظ بقيمة 2 جنيه وهو نفس مستوى الانخفاض التي شهدته الأسعار أول أمس، ويسجل كيلو الدواجن البيضاء 33 جنيها فى المزرعة.

أسعار الدواجن والبيض المنشورة في سياق هذه السطور، تعبر عن سوق الجملة وليس السعر النهائي للمستهلك، حيث يضاف تكاليف النقل وهوامش ربح التجار مما يجعل السعر متغير من منطقة إلى أخرى.