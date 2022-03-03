شكرا لقرائتكم خبر عن سعر خام "برنت" يتجاوز 116 دولارا للبرميل لأول مرة منذ 9 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجاوز سعر خام "برنت"، صباح اليوم الخميس، 116 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 9 سبتمبر 2013.

وبحسب وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، جاء فى بيانات التداول: "بواقع الساعة 05.48 بتوقيت موسكو، قفز سعر العقود الآجلة لخام "برنت" لشهر مايو بنسبة 1.81 فى المئة إلى 116.63 دولارًا للبرميل.".

كما "ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط لشهر أبريل بنسبة 2.80 فى المئة إلى 113.70 دولار".

هذا وكانت قد ارتفعت أسعار النفط يوم أمس الأربعاء، عالميا بنسبة 7.5 فى المئة، حيث تجاوز برميل برنت أكثر من 113 دولاراً، للمرة الأولى منذ 30 يونيو 2014.