شكرا لقرائتكم خبر عن «الشغدلي» يبحث مع القنصل العام لجنوب أفريقيا سبل تقوية العلاقات التجارية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل رئيس ‫غرفة ينبع‬ أحمد سالم الشغدلي بمكتبه بمبنى الغرفة أمس, القنصل العام لجمهورية جنوب أفريقيا محمد قاسم جبريل.

وجرى خلال اللقاء مناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها سبل تقوية أواصر العلاقات التجارية وسبل بناء شراكات اقتصادية بين رجال الأعمال بمحافظة ينبع ونظرائهم بجنوب افريقيا، كما تم استعراض الميزات التنافسية العالية والإمكانات السياحية المتطورة والبنية التحتية المتكاملة الجاذبة لمختلف أنواع الاستثمار التي تتمتع بها محافظة ينبع.

وأكد رئيس ‫غرفة ينبع خلال اللقاء على أن هدف الغرفة هو أن تكون محافظة ينبع منطقة جذب واستقطاب سياحي لرجال الأعمال والمستثمرين الجنوب افريقيين الزائرين واصحاب الاستثمارات القائمة بالمملكة، متطلعاً أن تثمر هذه الزيارة عن نتائج ملموسة على أرض الواقع،

ومن جانبه أشار القنصل الجنوب افريقي العام خلال اللقاء إلى تطلعه لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين في المستقبل ـ والتي هي قوية بالأساس ـ مضيفاً بأنه يتطلع كذلك للفرص الاقتصادية الكبيرة المتاحة في المملكة وخصوصا ينبع واصفاً ينبع بأنها بالفعل أكثر مما توقع.